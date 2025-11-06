ŽESTOKO! Teodora pokušala da ZAMAŽE oči svima, Bebica otkrio da je RASKINUO veridbu (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Kako je bilo kod Karića u vili?! Znamo ko tamo ode, zna se šta se tamo radi - glasilo je pitanje.

Nikad brutalniji okršaj Aneli i Alibabe: Izbacuju sav prljav veš, iz petnih žila urliču jedno na drugo! (VIDEO)

- Bilo je ludo i zabavno, Osman i ja smo snimali klipove. Kada je Osman bio u Sarajevu nisam bila tamo, jedva čekam leto da se ponovo kupam tamo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Da li se još ložiš na Teodoru - glasilo je pitanje.

Drama ne prestaje! Teodora i Bebica u klinču, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

- Da. Rekao sam da dok su zajedno, da neću ništa - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispravno skroz što neće dok sam u vezi - rekla je Teodora.

- Ja sam i juče rekla, nikad se ne zna, može da radi šta hoće - rekla je Anita.

PUČE TIKVA! Bebica izvređao Teodori mamu i tatu, ona mu besno vratila verenički prsten (VIDEO)

- Rekao mi je da mi je*e mamu i tatu. Ja sam rekla da ovog puta ne bih, to sam mu i rekla pre ulaska - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je to, nema šta - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Bebicu.

- Kako bi se osećao kada bi znao da te Teodorina majka opet podržava - glasilo je pitanje.

HAOS NA SVE STRANE! Učesnici podivljali zbog flerta Maje i Filipa, on pokušava da se opere: Imamo takav odnos ovde (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma to mene ne intresuje, prošle godine je bilo vređanje i to je to. Ja sam bio s Teodorom dok me nije podržavala, meni je bio najbitniji njen odnos s njenom mamom. Rekla je da Terza sve laže, pa posle toga kaže da je deo istina. Ja osećam da laže! Đukić ustane i kaže da gleda u njega, ona sedi i ćuti. Ne bi ćutala da to nije tako - rekao je Bebica.

Puče prijateljstvo Mikija i Zorica: Zbog njegovog pomirenja sa Kačavendom pevačica odsvirala kraj! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

