ŽESTOKO! Teodora pokušala da ZAMAŽE oči svima, Bebica otkrio da je RASKINUO veridbu (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Kako je bilo kod Karića u vili?! Znamo ko tamo ode, zna se šta se tamo radi - glasilo je pitanje.

- Bilo je ludo i zabavno, Osman i ja smo snimali klipove. Kada je Osman bio u Sarajevu nisam bila tamo, jedva čekam leto da se ponovo kupam tamo - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Da li se još ložiš na Teodoru - glasilo je pitanje.

- Da. Rekao sam da dok su zajedno, da neću ništa - rekao je Đukić.

- Ispravno skroz što neće dok sam u vezi - rekla je Teodora.

- Ja sam i juče rekla, nikad se ne zna, može da radi šta hoće - rekla je Anita.

- Rekao mi je da mi je*e mamu i tatu. Ja sam rekla da ovog puta ne bih, to sam mu i rekla pre ulaska - rekla je Teodora.

- To je to, nema šta - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Bebicu.

- Kako bi se osećao kada bi znao da te Teodorina majka opet podržava - glasilo je pitanje.

- Ma to mene ne intresuje, prošle godine je bilo vređanje i to je to. Ja sam bio s Teodorom dok me nije podržavala, meni je bio najbitniji njen odnos s njenom mamom. Rekla je da Terza sve laže, pa posle toga kaže da je deo istina. Ja osećam da laže! Đukić ustane i kaže da gleda u njega, ona sedi i ćuti. Ne bi ćutala da to nije tako - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić