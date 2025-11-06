Rasula se u komade! Anitu pogodilo Đukićevo ponašanje, pa se RASPLAKALA, Zorica je sve vreme teši (VIDEO)

Nije mogla da se suzdrži!

Anita Stanojlović rasplakala se u pušionici zbog Filipa Đukića i njegovog izlaganja za crnim stolom.

- Baš je ružno što je rekao pred svima. Mislim, ja to znam od spolja, znam nejgov stav, ali što mora pred svima. Ja sam prošla sve to, sada treba u subotu svi ovde da me ponižavaju - rekla je Anita.

- Moraš sve da pobediš i nominacije i sve što je rekao. Prošla si i gore, kao Boga te molim - rekla je Zorica.

- Ja znam neke stvari, pa ćutim - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić