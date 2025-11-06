JA SAM TVOJ TIP MUŠKARCA! Asmin muva Teodoru, ona ga podsetila na Staniju! (VIDEO)

Ne zna na koju će stranu pre.

Asmin Durdžić pokazao je svoje zavodničke sposobnosti i Teodori Delić, a onda ga je ona podsetila na Staniju Dobrojević.

- Ja mislim da bih ja bio tvoj tip muškarac - rekao je Asmin.

- J*bote, ja tebe ne gledam na taj način - rekla je Teodora.

- Kad bi se pogasile kamere bio bi geng-beng, ne zna se ko bi s kim bio. Je l' si ti hrabar - dodala je Delićeva.

- Prehrabar, samo zavisi kad šta želim, i proračunat, ali ti ne možeš sama ovde da opstaneš. Ako ostaneš singl ideš sa mnom u budžet, ja ću da te hranim, ja ću da se brinem o tebi. Najgore je što se navikneš na jedno isto, 24 sata ste zajedno dve godine, ja bih se ubio kad bih bio sa devojkom 24 sata - rekao je Asmin.

- Šta bi radio da ti je ovde Stanija - pitala je ona.

- Radila bi ona 2 sata jogu, ja bih šetao sa Dačom, ne funkcioniše da se ne odvajate - rekao je Asmin.

Autor: R.L.