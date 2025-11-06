OVOJ DEVOJCI SE SVIĐA OVAJ DEČKO! Bebica sve karte bacio na sto, ubeđen da Teodora ima emocije prema Filipu! (VIDEO)

Sve je jasno!

Nakon Teodore Delić u "Amneziju" je stigao i Nenad Macanović Bebica, koji je rekao da nema više šta da razmišlja i da je sve jasno po pitanju Teodorinih emocija.

- Rekao sam joj da nije normalna, ako ti se neko sviđa, kažeš sviđa mi se, ili kažeš ne sviđa mi se, meni nije normalno da se ovako ponaša. Ako neko kaže da mu se sviđaš, nema ko da posumnja, nisi tu. Lupa gluposti, ja ne znam šta da kažem. Ne možeš da me dovedeš u situaciju tu da sumnjam, ništa mi nije jasno šta ona priča. U šta ja da verujem, u šta kad ona ovako priča, ona mene voli, ali me ne poštuje, ne možeš da se p*šaš po nekome non-stop - rekao je Nenad.

- Ako izađe klip da je pričala sa Terzom da li ćeš da joj oprostiš - pitali su voditelji.

- Ne, naravno da ne. Ja da sam ovo slušao kao gledalac rekao bih: Ovoj devojci se sviđa ovaj dečko. Meni on nije kriv, ona njemu daje povoda - rekao je Bebica.

Autor: R.L.