IZBEGAVA ODGOVOR NA TU TEMU: Aneli se osvrnula na odnos sa Karićem, Luka istakao da joj u POTPUNOSTI veruje, pa ona jednom izjavom podgrejala sumnju o NEVERSTVU! (VIDEO)

Zamršeni odnosi!

Naredni gosti u emisiji ''Radio Amnezija'' bili su Luka Vujović i Aneli Ahmić, koji su se danas pomirili.

- Da li ste se pomirili? - upitao je Dača.

- Da, jesmo. Malo smo se iskulirali. Popričali smo, rešili smo da popričamo. Danas smo sedeli i sunčali smo se, onda je usledio razovor. Ja sam mu rekla da li želi da razgovara, a on je prvo rekao da nema potrebe. Mene to izbaci iz takta, ja sma se iznervirala bila. Drvo me je pozvalo, razgovarala sam sa Drvetom, a onda je Luka došao i pitao me da li mogu da mu napravim da jede nešto, a ja sam rekla da mogu, ali je šporet isključen, pa u skladu sa mogućnostima mogu da mu spremim stvari. On je biou Pabu, donela sam mu tamo da jede. On me je nakon toga pitaoda li imam malo vremena da pričamo, a on me je odveo u radio ovde, krenuo da me ljubi i eto - kazala je Aneli.

- Ja sam sve to uradio, rekao sam šta sam imao. Maločas sam joj rekao da nikada nije došlo do toga da ne pričamo i ne zaspimo zajedno. S njom sam pričao danas o tome šta se sve izdešavalo, znam da joj nije lako, ali verujem da želi da se samo posveti detetu, bude majka i gleda na svoju porodicu. Ovde kada ja nešto uradim, ona se iznervira i poludi, isto je tako kada ona nešto uradi - kazao je Luka.

- Možeš li da nam prokomentarišeš taj famozni žuti auto i sve oko toga? - upitao je Bora.

- Ja stojim iza toga da kada je reč o tome, ništa nisam slagala i promenila deset priča - kazala je Aneli.

- Aneli, rekla si da je u jednom momentu došao Osman po tebe, a u drugom da je poslao šlep službu, a u trećem da je Karić došao po tebe, neke stvari se tu ne poklapaju - rekao je Bora.

- Za mene su mnoge Asminove grupe objavljivale da sam ja Osmanova snajka jer sam bila kod njih u kući - rekla je Aneli.

- Luka, da li veruješ Aneli u ono što govori? - upitao je Dača.

- Da, verujem Aneli - rekao je Luka.

- Prevariti, ili biti prevaren? - upitao je Filip.

- Biti prevaren - kazao je Luka.

- Prevatiti - rekla je Aneli.

- Eto, sada je sve jasno. Kariću, sve je jasno - kazao je Dača.

Autor: S.Z.