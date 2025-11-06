SVI SMO MI GLUPI OSIM TEBE! Bebica na korak da raskine veridbu, Teodora na sve načine pokušava da se opere od muvanja sa Filipom (VIDEO)

Haos!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ušli su u sukob nakon "Amnezije" jer je ona nikako nije želela da se odvoji od priče sa Filipom Đukićem.

- Ti se sprdaš sa mnom - rekao je bebica.

- Znaš da se ne sprdam - rekla je Teodora.

- Posle radija ne znam - rekao je Bebica.

- Okej! Ja ostavljam prostora i kažem da razmislimo oboje - rekla je Teodora.

- Ideš kod terze i jedeš, šta da razmišljam posle?! - istakao je Bebica.

- Kakve veze ima što sam uzela ananas jedan? - pitala je Teodora.

- Od Terze sve kreće - rekao je Bebica.

- Ajde m*š! - skočila je Teodora.

- Ti mi praviš situacije i sa Filipom - rekla je Teodora.

- Moguće je da smo mi svi ovde glupi - rekao je Bebica.

- Ispalo je ovako jer sam ja rekla da razmislimo i da ohladimo glave - rekla je Teodora.

- Meni je lično tako ispalo. Ne možeš da kažeš da ti se neko sviđa jer ti je tu čovek kog voliš - rekao je Bebica.

- Hoću da prebacim na sprdnju - zaključila je Teodora.

- Jedva čekam tvoje nominacije da čujem da vidim kako ćeš da okreneš na sprdnju i koga ćeš poslati - rekao je Bebica.

- Šta ti to znači? Dobro brate, ja ću nominovati. Ti misliš da ti nisi ovde da bih ja bila sa Filipom - rekla je Teodora.

- Sigurno - rekao je Bebica.

- Ti tako hoćeš da me predstaviš! - istakla je Teodora.

- Ja znam da ti ne bi bila ni sa kim da ja nisam ovde - rekao je Bebica.

- Zašto onda nisi tako rekao, ovako je ispalo da sebe hoćeš da opereš, a mene da ukanališ još više - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić