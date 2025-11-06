AKTUELNO

Zadruga

SVI SMO MI GLUPI OSIM TEBE! Bebica na korak da raskine veridbu, Teodora na sve načine pokušava da se opere od muvanja sa Filipom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ušli su u sukob nakon "Amnezije" jer je ona nikako nije želela da se odvoji od priče sa Filipom Đukićem.

- Ti se sprdaš sa mnom - rekao je bebica.

- Znaš da se ne sprdam - rekla je Teodora.

- Posle radija ne znam - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej! Ja ostavljam prostora i kažem da razmislimo oboje - rekla je Teodora.

- Ideš kod terze i jedeš, šta da razmišljam posle?! - istakao je Bebica.

- Kakve veze ima što sam uzela ananas jedan? - pitala je Teodora.

- Od Terze sve kreće - rekao je Bebica.

- Ajde m*š! - skočila je Teodora.

- Ti mi praviš situacije i sa Filipom - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moguće je da smo mi svi ovde glupi - rekao je Bebica.

- Ispalo je ovako jer sam ja rekla da razmislimo i da ohladimo glave - rekla je Teodora.

- Meni je lično tako ispalo. Ne možeš da kažeš da ti se neko sviđa jer ti je tu čovek kog voliš - rekao je Bebica.

- Hoću da prebacim na sprdnju - zaključila je Teodora.

- Jedva čekam tvoje nominacije da čujem da vidim kako ćeš da okreneš na sprdnju i koga ćeš poslati - rekao je Bebica.

- Šta ti to znači? Dobro brate, ja ću nominovati. Ti misliš da ti nisi ovde da bih ja bila sa Filipom - rekla je Teodora.

- Sigurno - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti tako hoćeš da me predstaviš! - istakla je Teodora.

- Ja znam da ti ne bi bila ni sa kim da ja nisam ovde - rekao je Bebica.

- Zašto onda nisi tako rekao, ovako je ispalo da sebe hoćeš da opereš, a mene da ukanališ još više - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bebica likuje nakon što je Teodora završila u suzama, na sve načine pokušava da ga izmoli za svoje stvari! (VIDEO)

Zadruga

Siguran sam da nemaš emocije: Ivan priredio hladan tuš Aleksandri, ona pokušava da se opere na sve načine! (VIDEO)

Zadruga

Pokušali da pobegnu od kamera: Bebici drugari zabili nož u leđa, Teodora zamalo priznala sve o muvanju sa Filipom! (VIDEO)

Domaći

BUKTI RAT GASTOZA I ENE: Iz petnih žila urlaju i prozivaju se kao nikad, ona pokušava da se opere od VRELE AKCIJE sa Filipom pored njega! (VIDEO)

Domaći

TEODORA I BEBICA KREĆU NA RAJSKO OSTRVO: Sve je spremno za VERIDBU (VIDEO)

Zadruga

Boli vas što ja imam prijatelje! Uroš na sve načine pokušava da preokrene ukućane od Asmina, pa mu žestoko zapušili usta! (VIDEO)