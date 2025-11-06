AKTUELNO

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Aneli i Anita ušle u žestok klinč, Ahmićeva joj poručila da je UTORAK DEVOJKA, pa joj Stanojlovićeva žestoko odbrusila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Anđelu Rankoviću i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je vreme da priznate i da je u Eliti 7 bilo očijukanja među vama i da Anita nije luda jer je primetila još tada neke stvari? - glasilo je pitanje.

- Ne, nikada nije toga bilo. Ja sam Aniti bio posvećen tada, nikoga nisam gledao. Sada kada je Aneli zauzeta, neću je gledati, kad je slobodna desi se da pogledam i to je to - kazao je Anđelo.

- Ma...to je sve smešna priča - dodala je Aneli.

- Što se tiče Anđela, u njena nisam sumnjala, ali jedna naša velika svađa se desila jer je ona pričala kako je veoma zaljubljena u Anđela, dopadao joj se veoma - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jadnice jedna, Anđelo te je malo uzdigao, ali si sve pogazila što si imala sa njim. Nisi moj nivo - rekla je Aneli.

- Tebe niko živ ne bi mogao ni da uzdigne, ni opere. Pogledaj se kakva si ti - rekla je Anita.

- Zauvek ćeš ljudima biti samo kombinacija. Došla si i rekla da nećeš biti Filipova kombinacija, a onda si se posle samo nekolik sazi iz*ebala, ti si jedna je*ačica - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

