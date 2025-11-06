BILA SI NJEGOVA KOMBINACIJA: Anita iznela tvrdnju da je Maja bila u ŠEMI sa Filipom, on je demantovao, pa razbesneo Stanojlovićevu: NE OBRAĆAJ MI SE VIŠE! (VIDEO)

Ko govori istinu?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Maji Marinković.

- Zašto pričaš da sa Filipom imaš prijateljski odnos, kad si mu se toko žurke nabacivala? - glasilo je pitanje.

- Ne, ništa nema od našeg odnosa u tom smislu. Da se nešto dešava, ja bih to rekla, iskreno. Nemam šta da petljam i muljam. On jeste mnogo dobar momak, ali da je svašto*eb, to jeste. Ja ne krivim njega, jer se vidi i zna na čemu su devojke sa njim - kazala je Maja.

- Ti si bila njegova kombinacija, rekao mi je Filip. Rekao je da nije video ovo novo du*e, ali je video staro - rekla je Anita.

- Kad sam ja to rekao? - upitao je Filip.

- Rekao je to - kazala je Anita.

- Nikada nisam rekao da sam bio sa Majom - kazao je Filip.

- Anita ti si lažov - dodala je Maja.

- Filip ne mora da se obraća meni nakon svega. Svega mi, priznao si mi to. Rekao si da si imao nešto sa njom. Ona meni morališe, a bila je tvoja kombinacija - kazala je Anita.

- Anita, ti si devojka koja je glumila lažnu le*bejku, Matoru si lagala, veoma si glupa devojka. Pljuvala si sve devojke koje su imale nešto sa Filipom, a ispala si gora od svake. Manje od 24h ti je bilo potrebno, postala si utorak devojka - rekla je Maja.

Autor: S.Z.