MORALIŠU MI GORE OD MENE: Maja žestoko podbola Anitu zbog tvrdnje da je bila intimna sa Đukićem, pa Mića skočio u odbranu Stanojlovićeve! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljke Maša Mihailović postavila je Maji Marinković.

- Šta si htela da postigneš da igraš Igru istine, a ipak je pobedila Maja? - glasilo je pitanje.

- Meni ne mogu da morališu gore od mene. Anita je ušla ovde sa stavom da ne želi da bude utorak devojka, a onda gad se desio u utorak se*s sa njim, ona je rekla da je samo nastavila odnos koji je sa njim imala napolju. Ona je je ovde prozivala devojke jer su imale sa njim odnose utorkom, a sada je ona ista koja to radi. Dečko neće da ima vezu ovde, niko je nije terao na to. Sada plačeš i kukaš jer ti se dešava šta ti se dešava. Anđelo više nije anđelo da te vadi iz problema i da te čupa kada sama sebi napraviš problem, žalim slučaj. Anita se sada služi lažima za Filipa i mene. Nije ni čudo što toliko laže, jer je ona devojka koja je lagala mnogo toga, nikakva novost to nije - kazala je Maja.

- Anita se kune u dete da joj je rekao Filip, zašto bi lagala da joj je rekao on? Ako se neko kune u dete i laže, šta onda da mislimo?! - dodao je Mića.

- Zar ne mislip da je ovo Anitino sad:'' Imala sam se*s sa Filipom, nismo zajedno, videla sam da je on često sa Majom, ne znam šta ću, pa ću da kažem takvu stvar'' - dodao je Ivan.

- Ne mislim to. U ovoj situaciji, Asmin brani Anitu, a Aneli brani Maju, tek mi je to smešno. To mi daje sve veću sumnju. Ja tek sad ne mogu da poverujem u nešto, u sve sumnjam, to je tako - kazao je Mića.

- Da li sam ja imala nešto sa Filipom ovde? Da li sam imala se*s? Nisam. Ja kada budem imala ovde se*s, o tome svi pričajte, mene ukaljati nećete ovde - kazala je Maja.

- Maja je u diskoteci šaputala Filipu, kad je mene videla, okrenula je glavu. Od tada je potekla priča ta za Filipa. A što se tiče Asmina, veoma je kvaran dok priča - kazala je Mina.

- Sa mnom si završila, nemoj da ja pričam - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.