AKTUELNO

Zadruga

MORALIŠU MI GORE OD MENE: Maja žestoko podbola Anitu zbog tvrdnje da je bila intimna sa Đukićem, pa Mića skočio u odbranu Stanojlovićeve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljke Maša Mihailović postavila je Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si htela da postigneš da igraš Igru istine, a ipak je pobedila Maja? - glasilo je pitanje.

- Meni ne mogu da morališu gore od mene. Anita je ušla ovde sa stavom da ne želi da bude utorak devojka, a onda gad se desio u utorak se*s sa njim, ona je rekla da je samo nastavila odnos koji je sa njim imala napolju. Ona je je ovde prozivala devojke jer su imale sa njim odnose utorkom, a sada je ona ista koja to radi. Dečko neće da ima vezu ovde, niko je nije terao na to. Sada plačeš i kukaš jer ti se dešava šta ti se dešava. Anđelo više nije anđelo da te vadi iz problema i da te čupa kada sama sebi napraviš problem, žalim slučaj. Anita se sada služi lažima za Filipa i mene. Nije ni čudo što toliko laže, jer je ona devojka koja je lagala mnogo toga, nikakva novost to nije - kazala je Maja.

- Anita se kune u dete da joj je rekao Filip, zašto bi lagala da joj je rekao on? Ako se neko kune u dete i laže, šta onda da mislimo?! - dodao je Mića.

- Zar ne mislip da je ovo Anitino sad:'' Imala sam se*s sa Filipom, nismo zajedno, videla sam da je on često sa Majom, ne znam šta ću, pa ću da kažem takvu stvar'' - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mislim to. U ovoj situaciji, Asmin brani Anitu, a Aneli brani Maju, tek mi je to smešno. To mi daje sve veću sumnju. Ja tek sad ne mogu da poverujem u nešto, u sve sumnjam, to je tako - kazao je Mića.

- Da li sam ja imala nešto sa Filipom ovde? Da li sam imala se*s? Nisam. Ja kada budem imala ovde se*s, o tome svi pričajte, mene ukaljati nećete ovde - kazala je Maja.

- Maja je u diskoteci šaputala Filipu, kad je mene videla, okrenula je glavu. Od tada je potekla priča ta za Filipa. A što se tiče Asmina, veoma je kvaran dok priča - kazala je Mina.

- Sa mnom si završila, nemoj da ja pričam - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

GORI OD LJUBOMORE: Boginja oplela po Vanji zbog sumnje da je bila intimna sa Đukićem (VIDEO)

Domaći

SUOČAVANJE KOJE SE ČEKALO! Anita i Anđelo oči u oči: Mića uleteo u radio pa jednim potezom unakazio odnos Filipa i Stanojlovićeve (VIDEO)

Domaći

RAFALNA PALJBA: Maja otkrila šta se dešava u izolaciji sa Lukom, on skočio da je brani od žestokog napada Miljane Kulić! (VIDEO)

Zadruga

Skočili svi na nju! Ukućani se ostremili na Saru, ona otkrila da li je bila intimna sa Ivanom Marinkovićem (VIDEO)

Domaći

KAD JE BILA TRUDNA HTELA JE DA... Matora ŠOKIRALA sve otkrićima o svađama sa Stefani, tvrdnje Grujićeve ZATRESLE ŠIMANOVCE: Cile je fizički nasrnuo na

Domaći

Sve njih je lično napravila Stanija Dobrojević: Maja demolirala Alibabu, razotkrila sve njegove namere, pa obrisala patos s Aneli: Ona je za mene spon