SAGA SE NASTAVLJA! Luka stavio ružičaste naočare, pa progutao svako Anelino poniženje, Janjuš mu očitao lekciju (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Asmina Durdžića.
Kakvo mišljenje imaš o Aniti?
- Upoznao sam je tek dana, imam top mišljenje za sad - rekao je Asmin.
- Mislila sam da se neću družiti sa njim, ali sam promenila mišljenje - rekla je Aniuta.
Aneli, je l' moguće da si toliko glupa i da veruješ svakoj Lukinoj izgovorenoj reči?
- Ne slaže me uvek, ali i danas me slagao. Mnogo mu verujem, ali me nervira kad ga uhvatim u lažima. Slaže me neke gluposti. Za Maju mi nije bila glupost - rekla je Maja.
- Od muve naprave slona - rekao je Luka.
- Ti si njemu rekla: "Lažovu, prevarantu nemoj ja da pričam", a sad pravite priču kao da su neke benigne laži - rekao je Anđelo.
- Imamo pravo da ne pričamo o našem odnosu. Pravite priče bez priče. Rekao sam da smo se videli sa tom osobom jednom i na to si rekla da sam lažov.Nikad nije bila tuča i da sam je tukao - rekao je Luka.
- Meni je ovde nelogično da pričaš ovako, a ona ti govori da si lažov, ispadaš smešan - rekao je Anđelo.
- Šamar nikad. Na plaži da - rekla je Aneli.
- Danas sam slušao da su se pomirili, a ona je izjavila kao da se iz sažaljenja pomirila sa Lukom. Većina dok je slušala bilo je kao da nije htela, pa joj je bilo žao - zaključio je Janjuš.
- Ona je tražila razgovor - rekao je Luka.
- Sebe si oprala i vukla na svoju stranu - rekao je Janjuš.
Autor: A.Anđić