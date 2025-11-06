AKTUELNO

SAGA SE NASTAVLJA! Luka stavio ružičaste naočare, pa progutao svako Anelino poniženje, Janjuš mu očitao lekciju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Asmina Durdžića.

Kakvo mišljenje imaš o Aniti?

- Upoznao sam je tek dana, imam top mišljenje za sad - rekao je Asmin.

- Mislila sam da se neću družiti sa njim, ali sam promenila mišljenje - rekla je Aniuta.

Aneli, je l' moguće da si toliko glupa i da veruješ svakoj Lukinoj izgovorenoj reči?

- Ne slaže me uvek, ali i danas me slagao. Mnogo mu verujem, ali me nervira kad ga uhvatim u lažima. Slaže me neke gluposti. Za Maju mi nije bila glupost - rekla je Maja.

- Od muve naprave slona - rekao je Luka.

- Ti si njemu rekla: "Lažovu, prevarantu nemoj ja da pričam", a sad pravite priču kao da su neke benigne laži - rekao je Anđelo.

- Imamo pravo da ne pričamo o našem odnosu. Pravite priče bez priče. Rekao sam da smo se videli sa tom osobom jednom i na to si rekla da sam lažov.Nikad nije bila tuča i da sam je tukao - rekao je Luka.

- Meni je ovde nelogično da pričaš ovako, a ona ti govori da si lažov, ispadaš smešan - rekao je Anđelo.

- Šamar nikad. Na plaži da - rekla je Aneli.

- Danas sam slušao da su se pomirili, a ona je izjavila kao da se iz sažaljenja pomirila sa Lukom. Većina dok je slušala bilo je kao da nije htela, pa joj je bilo žao - zaključio je Janjuš.

- Ona je tražila razgovor - rekao je Luka.

- Sebe si oprala i vukla na svoju stranu - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić

