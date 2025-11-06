OTVORILA DUŠU: Mina otkrila Dači šta joj najviše smeta u odnosu sa Terzom! (VIDEO)

Nije joj lako!

Mina Vrbaški razgovarala je sa Dačom Virijevićem o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Meni Terza govori da me voli, a ja sam mu rekla da u to ne mogu da mu poverujem, nije mi to realno. Meni to prija kad mi kaže, ali mi je prerano da verujem u tako nešto. Nije da mu branim da pije, ali se dese se neke stvari, koje su sitnica, pa se napravi problem bespotrebno. Znaš li koliko mi je danas bilo krivo jer nisam pravila tortu kakvi god da smo bili tada, iskreno. Znaš, mnogo se lomim da li je to pametno. Mnogo sam se iznervirala danas - kazala je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.