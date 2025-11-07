Karambol epskih razmera! Luka skočio kao oparen na Terzu, ori se kuća: Zakuni se u Barbaru da je to istina, ZAVRŠILI SMO (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razogovor Dače Virijevića i Mine Vrbaški o situaciji Luke Vujovića i "La Vida Loce".

- Sedeli smo, Luka se drao, gledam u Luku i kažem Terzi da prati njegove reakcije. On se tada raspravljao, seo je ovde, pogledao u Maju to za Tošu i rekao: "Terza" - rekla je Mina.

- Vraća se Luka ovde, pogleda u Maju, ja pogledam u Maju, Maja se smeje - rekao je Dača.

- Ovo je laž! Aj zakuni se u Barbaru da je to istina! Ti i ja smo od danas završili sve - skočio je Luka.

- Mene da bude sramota?! Kako si kvaran, sada ću ja da te komentarišem. Đuskao si, nasmejao si se i rekao si: "Terza" - rekao je Terza.

- Pet dana posle pričaju o ovome - rekao je Vujović.

- Ti si prišla Milanu i Luka ti je rekao: "Rekao sam ti da ne pričaš sa voditeljem", onda se vraćao, smejao se i bacao fore, smejao se Maji - rekao je Terza.

- Ti i ja smo završili - rekao je Vujović.

- Ma boli me ku*ac za tebe, svaki put kada ti odgovara rijaliti i ja ti kažem kako jeste - rekao je Terza.

- Maja pet odsto nije rekla šta se dešava, zato što je njoj Luke žao, Maja ništa ne laže i to je to - rekla je Zorica.

- Ne verujem mu, znam ja te Lukine fore - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić