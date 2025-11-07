JA HOĆU ISTINU! Bebica ne može da dođe sebi zbog Teodore i Filipa, Terza zakucao detaljima flerta: Tražila je da demantujem (VIDEO)

Nije mu lako!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde Mina Vrbaški razgovara sa Teodorom Delić o njenim problemima sa Nenadom Macanoviće Bebicom.

- Ja ne bih toliko da se mešam, koliko čujem da oni imaju ovakve probleme. Ona je plakala i pokazala mi je modrice - rekla je Mina.

- Bebica je svestan šta ona radi. Pokazala mi je modricu koja je bila velika - rekao je Terza.

- Teodora se ne seća uopšte svog ponašanja tu noć. Anđelo joj je prvi rekao za alkohol. To je bilo kod fontane. Rekao sam joj da ne pije jer ne zna da se ponaša. Smeje se, slobodnija je i onda će da bude da nekoga gleda. Meni je muka od svih priča i ovoga što ona radi ovde. Ona se ne seća šta je pričala - rekao je Bebica.

- Nije tačno! Od mene sad praviš alkoholičarku - rekla je Teodora.

- Da li veruješ u flert nje i Filipa? - pitala je Ivana.

- Ja nisam video. Kad budem video ja ću to reći. Ja ne verujem nikome! Da nisam imao poverenja ne bih je verio, ali me sad poremetila sa ovim stvarima. Ovo je granica jer ja želim istinu. Ako je to tako ja nikoga ne držim ovde. Mozak mi je spaljen. Ne može da se prevrne na zaje*anciju - rekao je Bebica.

- Ti si njoj tri godine života uništio. On nju zatuca i uništava, ona nema slobodu - skočio je Ivan.

- Ovo su baš budalaštine. Svako bira sa kim će da bude, tako sam i ja izabrala. Ja mu ne bih rekla "Da" da nisam srećna. Ima momenata da nisam srećna, što je normalno - rekla je Teodora.

- Da li si ti mene pitala: "Gde je Filip?" - pitao je Terza.

- Ne - rekla je Teodora.

- Zašto sam ga ja zvao da uđe unutra? Ti i da budeš sa Filipom on će da ti pređe jer te voli. Koja je poenta da me dovlači do kreveta i govori da demantujem sve - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić