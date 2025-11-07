PUKLA TIKVA! Anita i Uroš stavili tačku na svoje prijateljstvo, Maja obrisala patos sa ljutom rivalkom (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde Uroš Stanić govori da se Maja Marinković iskompleksirala od njenog ulaska.

- Ja sam sa Majom dobra, nemoj da mi praviš klipove! Je*aću ti majku, nemoj da mi praviš klipove - rekla je Anita.

- Majku mi psuješ, ne obraćaj mi se. Ovo je rijaliti! Ona Maju ovde nije pljuvala - rekao je Uroš.

- Rekla sam mu da svoje ratove ne vodi preko mene! - rekla je Anita.

- Lepo te savetujem. Moji saveti nisu adekvatni, a svaki sam dao da se ne ukanali - rekao je Uroš.

- Ispira mi mozak od ulaska - rekla je Anita.

- Nisma nijednu ružnu reč dao da neko izgovori za nju. Ja nikome ne ispiram mozak, samo savetujem drugaricu. Da me poslušala ne bi doživela kiks. Nisam znao da joj ispiram mozak. Bora i Asmin ti ne ispiraju mozak... Ne prijam joj i neću je juriti - rekao je Uroš.

- Mislila ili ne mene to ne interesuje. Ona je fizički lepa, ali nema dva grama mozga. Neču od nebitnih praviti bitne. Jedino znaju da ponižavajud ruge devojke na osnovu fizičkog izgleda. Dođe neko da morališe, a prospe se za 24 časa - rekla je Maja.

- Uroš mi se od danas ne obraća, rekla sam da neću da ogovaram i da neću klipove. Sa Majom sam imala okej odnos - rekla je Anita.

- Ne zna ona koje sam ja lajvove i nestajuće poruke gledala - dodala je Maja.

- Nisam ja kriva što me jure njeni bivši momci. Imam sve snimljeno i slikano - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić