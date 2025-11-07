AKTUELNO

Zadruga

Ovo je konačna istina ili samo nova priča?! Aneli konačno priznala sve detalje AFERE 'ŠLEP': Ja sam se čula sa... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Istina ili pak, nije?!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Ivana Marinkovića i Asmina Durdžića o Aneli Ahmić i razloga raskida sa Lukom Vujovićem.

- Drago mi je da su Ivan i Asmin bff i da mene komentarišu. Ne uzimam ja to Ivanu za zlo. Ja sam se čula sa Osmanom, dva sata sam stajala u autu, krenula sam kući. Auto mi je stao, mislila sam da je od toga što sam stajala i na kružnom toku mi je auto stao. Na brzaka sam okrenula ključ i došla do kuće. Pokušala sam da upalim auto, nije hteo ispred kuće. Tada sam zvala Osmana, čuli smo se i Kristinu i oni su meni rekli da zovnem Stefana. On je odmah otišao da nađe te kleme, da mi upali auto. Došao je sa tim prijateljem, rekao je da ako mi ne upali da će mi dovesti auto. Dovezao mi je žuti auto - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla je da je spavala kod Osmana i Kristine, da je Stefan bio na Ibici. Ona neće da prizna i osoba je koja ne trpi poraz - rekao je Asmin.

- Ona je rekla da su Stefan i drugar došli sa oba auta, a sada je rekla da su joj dovezli - rekao je Terza.

- Prvo je bila priča da je Stefan trebao da te šlepa - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kada sam došla do stana, zvao me je Stefan, rekao mi je da me je video da parkiram. On i taj njegov prijatelj su čekali šlep, ja sam platila šlep službu, odneli su auto i to je to - rekla je Aneli.

- Prvo je priča da je šlep, da je bila na autoputu. Onda je rekla da nije ni mogla da upali automobil - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bila sa Norom tri, četiri puta, ja sam pre ulaska bila kod njih... - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

