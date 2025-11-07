Asmin odabrao Anitu U TEŠKOM IZBORU, a onda ga je Stanojlovićeva ugasila: Anđelo je za nju ipak BROJ JEDAN! (VIDEO)

Ovo je bilo zanimljivo.

Dača Virijević je ispitivao Anitu Stanojlović i Asmina Durdžića u radiju da biraju "ili-ili" učesnike.

- Asmine ili-ili devojke u kući! Sunčica ili Iva Dubai, Iva ili Boginja, Boginja ili Sandra Todić, Boginja ili Kačavenda, Boginja ili Prodanović - ispitivao je Dača.

- Boginja - bio je siguran Alibaba.

U izboru Vanja ili Boginja, odabrao je Vanju koju je odabrao i u poređnju sa Minom, ali ju je Anita skinula sa Trona.

Anita je bila njegov izbor i u odnosu na Zoricu, Babejićku ali i Maju, te je Anita pobedila u Asminovom izboru.

S druge strane Anita je u poređenju Filipa i Asmina izabrala Filipa, ali je Đukića nakon toga pobedio Mića. Na kraju je ipak pobedio Anđelo.

- To su tri osobe koje su mi bile nešto ili su mi sad, znam ih spolja - rekla je Anita.

Autor: R.L.