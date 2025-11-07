Trk na Pink: Upravo kreću nominacije odabranih, haos u najavi!

Ne propustite!

Veliki šef poslao je važno pismo na adresu kuće Odabranih, a pročitala ga je Maja Marinković i otkrila da je vreme da otkriju kojem učesniku najviše žele da vide leđa.

- Odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak. Odabrani ne mogu nominovati istu osobu dva puta zaredom. Treba da nominujete onoga ko po vama treba da napusti "Elitu", kao i onog kom biste voleli da vidite leđa. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - glasilo je pismo.

Autor: M. V.