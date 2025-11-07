LINČOVALI SU GA, njegova mama me nije volela! Anita priznala sve o raskidu sa Anđelom, ovo je razlog RAZBIJANJA TELEFONA! (VIDEO)

Bilo je burno.

Anita Stanojlović pričala je u radiju Asminu i Dači detalje njenog odnosa i raskida sa Anđelom Rankovićem.

- Ne znam konkretan razlog, pričao je da me voli. Dolazio je kod mene po dva sata smo plakali. Slao mi je poruku: "Da li mogu da dođem da ti pomirišem kosu". Plakali smo kao deca mala, na kraju se pomirimo. Nije bilo ni njemu lako, linčovali su, mama njegova me nije volela - navela je Anita.

- Kad ste raskinuli je l' ste imali kontakt - pitao je Asmin.

- Da, ja sam malo više potencirala. Ja sam mu spremala iznenađenje za rođendan, on meni kupio sat. I onda nam ova seljančura (Aneli) napravi problem, pričala kako imaju simpatije. Zbog Aneli smo se svađali i zbog toga je taj razbijen telefon. Počeo da mi preti, počeo da me vređa, ja sam rekla da ću da ga snimam, on uzeo i razbio mi telefon - pričala je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.