Zadruga

NISAM TE IZVREĐAO NI DVA POSTO! Bora rešio da POKAŽE ZUBE Anastasiji, ovo joj više neće dozvoliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne mogu da nađu zajednički jezik.

Bora Santana i Anastasija Brčić pokušali su da reše svoje probleme u kući odabranih, ali nije išlo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš ti mene da mrškaš - naveo je Santana.

- Rekao si da dođem da se zagrlimo, je l' si ti normalan posle svega onoga što si me izvređao da dođem da se grlimo, nisam te mrškala nego da se skloniš sa tim ručerdama - rekla je Anastasija.

- Nisam te izvređao ni dva posto. Svaki dan me ponižava kao hajde beži, mrš tamo, ne pipaj me - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš kera da mi staviš na jastuk, ide po celoj kući - navela je Anastasija.

Autor: R.L.

