PRIJATELJICI REKAO ZBOGOM! Terza nominovao osobu koju, kako kaže, MNOGO VOLI! ŠOK I NEVERICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se niko nije nadao.

Danas odabrani nominuju! Pismo je stiglo na njihovu adresu, odabrani su se okupili za stolom i Bora Terzić Terza glasao je prvi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da ću uvek nominovati Miljanu ili Uroša, ali sad ću da preskočim. Nominovaću Teodoru Delić, jednu meni dragu osobu. Ja nikad ne lažem pa i po moju štetu. Jako me nervira, dešavalo se da je ona flertovala čak i sa mnom, napravila me je lažovom. Ja nisam lažov, uvek kažem kako jeste. Ova situacija što se dešava sa Filipom sve je istina, ona nema reakciju na to, ja ne lažem. Zato ću da je nominujem, znam šta mi priča, napolju se sve vidi - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih voleo da ona ode kući, već da ode u izolaciju da malo razmisli da li je to u redu - dodao je on.

Autor: R.L.

