NEZREO SI, PLITAK, MNOGO SI POLETEO! Vanja Prodanović zapušila usta Asminu, neće više da mu ćuti! (VIDEO)

Dosta joj je njega!

Vanja Prodanović odlučila je da saspe Asminu Durdžiću sve u lice na današnjim nominacijama u odabranima.

- Ja da mogu nominovala bih Asmina, pošto ne mogu nominovaću Babejićku - istakla je Prodanovićka.

- Ti si mlada lepa devojka, nije ti za ponos da si sa čovekom od 40 godina sa troje dece - rekao je Asmin.

- Ti brukaš svoje dete na televiziji, pusti ti mene, imaš 40 godina i ponosiš se stvarima koje su morbidne - rekla mu je Anastasija.

- Treba da vas bude stid vaših 20 godina, tu si sekla nokte - naveo je Alibaba.

- Moj momak je bio divan, a ti si me tad branio prvi - rekla je Vanja.

- Ja tebe ne gotivim, bila si mi draga - ponovio je Asmin.

- Preterano si poleteo, plitak si, nezreo, zameram ti jer širiš neistine bespotrebno - rekla je Vanja.

Autor: R.L.