AKTUELNO

Zadruga

OZBILJAN PREVARANT I LAŽOV! Maja bez dlake na jeziku, ovu učesnicu je isprozivala i nominovala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos.

Maja Marinković je sledeća nominovala u Odabranima, a ona je ovoga puta svoj glas dala za Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da pozravim svoju drugaricu, sinoć sam te sanjala, ne bih dalje. Što se tiče nominacija, treba da nominujemo osobu sa kojom imamo sukobe, ja ću nominovati Aneli, da se Lukica malo odmori. Sad malo Luka da predahne, da dođe sebi. Njima ne vidim nikakvu perspektivu. Aneli me je vređala najstrašnije, ne u toj meri, žena ne bira reči, vređa porodice, ne gleda svoje dvorište, ona je ozbiljan prevarant i lažov. Ja se nekad i salažem sa njom, ali mislim da je loš čovek, ne bira sredstva da dođe do cilja - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

TI SI LAŽOV I PREVARANT: Gledalac optužio Mateju da je uticao na rasol Peje i Ene, on mu bez dlake na jeziku odgovorio! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Milena rastavila Jelenu i Ivana na činioce, Mića uveren da je njihovo pomirenje na pomolu! (VIDEO)

Zadruga

Ovome se nisu nadali: Gledateljka bez dlake na jeziku isprozivala Uroša i Janjuša! (VIDEO)

Domaći

Ona je patološki lažov: Psihološkinja bez dlake na jeziku dala analizu lika i dela Sofije Janićijević! (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT! Ivan i Kačavenda ušli u žestok klinč, pa Stanić rešio da joj bez dlake na jeziku kaže šta misli! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Janjuš jasno stavio do znanja svima da Maja NEMA EMOCIJE prema njemu, a onda je Marinkovićeva RASPALILA: Kako se setila Čorbe odm