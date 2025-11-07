OZBILJAN PREVARANT I LAŽOV! Maja bez dlake na jeziku, ovu učesnicu je isprozivala i nominovala! (VIDEO)

Haos.

Maja Marinković je sledeća nominovala u Odabranima, a ona je ovoga puta svoj glas dala za Aneli Ahmić.

- Moram da pozravim svoju drugaricu, sinoć sam te sanjala, ne bih dalje. Što se tiče nominacija, treba da nominujemo osobu sa kojom imamo sukobe, ja ću nominovati Aneli, da se Lukica malo odmori. Sad malo Luka da predahne, da dođe sebi. Njima ne vidim nikakvu perspektivu. Aneli me je vređala najstrašnije, ne u toj meri, žena ne bira reči, vređa porodice, ne gleda svoje dvorište, ona je ozbiljan prevarant i lažov. Ja se nekad i salažem sa njom, ali mislim da je loš čovek, ne bira sredstva da dođe do cilja - rekla je Maja.

Autor: R.L.