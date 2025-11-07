Ovo je više njena sramota: Alibana pružio podršku Aniti, siguran da priča samo istinu o aferi Milice Veličković i Anđela! (VIDEO)

Dobila vetar u leđa!

Anita Stanojlović potresla se nakon haosa koji se desio kad je otkrila da je Anđelo Ranković imao aferu sa Milicom Veličković dok je bila u šestom mesecu trudnoće, a Asmin Durdžić joj je pružio podršku.

- Ti nisi njega ukanalila. Ovo je više njena sramota, nego njegova, osim ako nije slao k*rac - rekao je Asmin.

- Neka oni rešavaju, ja ne lažem - dodala je Anita.

- Niko nije rekao da lažeš, ko je rekao da si izmislila? On je šokiran zbog Đedovića - govorio je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić