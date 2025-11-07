AKTUELNO

Zadruga

Ovo je više njena sramota: Alibana pružio podršku Aniti, siguran da priča samo istinu o aferi Milice Veličković i Anđela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobila vetar u leđa!

Anita Stanojlović potresla se nakon haosa koji se desio kad je otkrila da je Anđelo Ranković imao aferu sa Milicom Veličković dok je bila u šestom mesecu trudnoće, a Asmin Durdžić joj je pružio podršku.

pročitajte još

Razvezala jezik: Maja do srži razotkrila flert trudne Milice Veličković i Anđela Rankovića, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi njega ukanalila. Ovo je više njena sramota, nego njegova, osim ako nije slao k*rac - rekao je Asmin.

- Neka oni rešavaju, ja ne lažem - dodala je Anita.

pročitajte još

SKANDAL: Anđelo trudnoj Milici Veličković slao svoj polni organ, Anita obelodanila detalje njihove afere! Ranković prebledeo kao krpa, znoj mu lije ni

- Niko nije rekao da lažeš, ko je rekao da si izmislila? On je šokiran zbog Đedovića - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Verujem da mu Bog sprema prelepu budućnost: Nerio dobio podršku cimera, njega majka Sita na meti osuda! (VIDEO)

Zadruga

Zbogom, Helga: Anđela odlučila da se oduži Gastozu za lepe stvari koje je uradio za nju, Ena dala sud o njihovom odnosu! (VIDEO)

Zadruga

I kad psuje to radi s manirom: Mića i Karić dobili more pohvala, gledalac ih podržao i žestoko opleo po Đedoviću i Kačavendi! (VIDEO)

Zadruga

Zavidim ti: Anđela otkrila Miljani da treba da bude ponosna jer je svom sinu priuštila što mnoge majke nisu (VIDEO)

Domaći

Pevačica progovorila o Saši Popoviću: Otkrila koliko joj je promenio život i šta je sve uradio za nju

Zadruga

REŠIO DA JOJ BUDE PODRŠKA! Uroš prišao Maji kako bi napravili plan kako da preguraju izolaciju! EVO ŠTA JOJ JE REKAO! (VIDEO)