Grčevito se bori da je odbrani! Uroš uložio zadnji atom snage da opere Milicu, ali bezuspešno: Ložila se na Anđela u Eliti 7... (VIDEO)

Raskrinkavanje!

Anita Stanojlović i Uroš Stanić popričali su o Milici Veličković i Anđelu Rankoviću, zbog čega Anita nije mogla da veruje da joj takmičari nisu poverovali u priču koju priča, dok je Uroš Stanić sve vreme branio Milicu Veličković.

- Milici se svideo Anđelo kada je ušao, ti si pristrasan ideš protiv mne - rekla je Anita.

- Ja nisam video flert - odgovorio je Uroš.

- Nabacivala mu se i htela da zajedno na Elitoviziji pevaju pesmu ''Meduza'' - rekla je Anita.

- Đedović je u lošim odnosima sa Milicom - rekao je Uroš.

- Ja nisam htela da kažem to prvi dan da Anđelo ne bi nosio kapuljaču. Ja ga nisam sad ukanalilka - rekla je Anita.

- Sad si ga ukanalila - rekao je Uroš.

- Ja Anđela kanaliti neću i neću se svađati s njim, on meni nije kao ostali učesnici ovde. Neću da pričam da se slade ovi ljudi - rekla je Anita.

Autor: N.Panić