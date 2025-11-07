Ako stavi kapuljaču, nema povratka: Terza priznao da ništa ne veruje Anđelu, ne može da veruje da mu je muvao trudnu Milicu! (VIDEO)

Šokiran!
Filip Đukić popričao je s Borislavom Terzićem Terzom o Anđelu Rankoviću i njihovom razgovoru, a Terza je priznao da mu ništa ne veruje i da mu Rankoviću nije bilo dobro.
- Anđelo će da skrene, je l' si ti bio u sezonama kad stavi kapuljaču? - upitao je Terza.
- Ne - odgovorio je Đukić.
- Stavi kapuljaču i ne može da se vrati, ali brate ukoliko je to radio... - rekao je Terza.
- Je l' ti rekao da se dopisivao ili ne? - upitao je Đukić.
- Kaže: ''Ne'', ali mi je baš bio neuverljiv. Pričao mi je da su se samo dopisivali za grad nešto i to, ali s*ks ne - odgovorio je Terza.
Autor: N.Panić