Rasula se u komade: Anita ne dolazi sebi nakon što je izdala Anđela, roni gorke suze! (VIDEO)

Oseća se loše!
Asmin Durdžić ustanovio je da je Anđelu Rankoviću jako loše zbog celokupne situacije, a Anita Tomić nije mogla da sakrije svoja osećanja i rasula se u komade jer je izdala svog bivšeg dečka.
- Je l' si dobro brate? - upitao je Asmin.
- Da - rekao je Anđelo.
- Nije to tvoja sramota, njena je - rekao je Asmin.
- Hoćeš guaranu? - upitao je Dača.
- Ne, hvala - rekao je Asmin.
- Hoćeš da popričamo? - upitao je Asmin.
- Ne - rekao je Anđelo.
- Vidi se da je loše, nešto ima - rekao je Asmin.
- Da, mnogo mi je teško. On kad upadne u depresiju, ne može da ga izvadi niko živ - plakala je Anita.
- Kako si ti dobrica, ja ću ga braniti - rekao je Asmin.
- Baš mi ga žao - rekao je Dača.
- Ovaj je sj*ban totalno - rekao je Asmin.
- J*biga brate - rekao je Terza.
- Ja bih mu sad prišla, ali oteraće me u p*čku materinu. Neću da izazivam u njemu bes - rekla je Anita.
- Nemoj onda sad - rekao je Dača.
- Samo Đedović može da mu pomogne - rekla je Anita.
- Ja ću da ga odbranim koliko mogu, ali Terza je moj drug - rekao je Asmin.
Autor: N.Panić