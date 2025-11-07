Rasula se u komade: Anita ne dolazi sebi nakon što je izdala Anđela, roni gorke suze! (VIDEO)

AKTUELNO

Asmin Durdžić ustanovio je da je Anđelu Rankoviću jako loše zbog celokupne situacije, a Anita Tomić nije mogla da sakrije svoja osećanja i rasula se u komade jer je izdala svog bivšeg dečka.

- Je l' si dobro brate? - upitao je Asmin.

- Da - rekao je Anđelo.

- Nije to tvoja sramota, njena je - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš guaranu? - upitao je Dača.

- Ne, hvala - rekao je Asmin.

- Hoćeš da popričamo? - upitao je Asmin.

- Ne - rekao je Anđelo.

- Vidi se da je loše, nešto ima - rekao je Asmin.

- Da, mnogo mi je teško. On kad upadne u depresiju, ne može da ga izvadi niko živ - plakala je Anita.

- Kako si ti dobrica, ja ću ga braniti - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš mi ga žao - rekao je Dača.

- Ovaj je sj*ban totalno - rekao je Asmin.

- J*biga brate - rekao je Terza.

- Ja bih mu sad prišla, ali oteraće me u p*čku materinu. Neću da izazivam u njemu bes - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj onda sad - rekao je Dača.

- Samo Đedović može da mu pomogne - rekla je Anita.

- Ja ću da ga odbranim koliko mogu, ali Terza je moj drug - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

