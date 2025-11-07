AKTUELNO

Zadruga

Možda neće doživeti da izađem odavde: Miljana Kulić jauče na sav glas zbog oca, Alibaba joj doleteo u zagrljaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da se smiri!

Miljana Kulić jaukala je na sav glas jer je uvredila svoju majku Mariju i setila se da je godinama već u rijalitiju i da nije dovoljno vremena posvetila svom ocu, koji može da ne daj Bože da umre, kako ona kaže.

- Jao, uvredila sam majku. Tata moj ima 65 godina, možda neće da doživi da izađem odavde - plakala je Miljana.

pročitajte još

Hoće da crknu jer šetamo: Alibaba izgasirao Anitu kao nikad do sada, udeljuje joj komplimente kao lud! (VIDEO)

- Gore mu sad praviš - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu, skroz sam se raspala - rekla je Miljana.

- Ajde dođi da se umiješ. Je l' to Miksi koju ja poznajem? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Iskompleksirala se i krenula u napad: Miljana Kulić ubeđena da Maja želi da dokaže Aniti da je bolja od nje! (VIDEO)

- Jao majko moja, mnogo sam je uvredila - rekla je Miljana.

- Ti radiš za svoju porodicu - rekao je Alibaba.

- Ne radim, tata radi za porodicu - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' smo mi borci ili p*zde? - upitao je Alibaba.

- Mnogo mi je loše, nemam želju više da se borim - rekla je Miljana.

- Za sebe i Željka - rekao je Alibaba.

- Ceo dan sam pričala da neću da dođem, samo iz inata sam došla. Stiglo me sve - rekla je Miljana.

pročitajte još

BUKTI RAT U ELITI: Maja i Aneli se udružile protiv Anite, Alibaba i Janjuš stali u njenu zaštitu! Pljušte teške uvrede na sve strane (VIDEO)

- Nemoj da čujem više da plačeš - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Raspada se od tuge: Ena Čolić jeca na sav glas, suzama napravila poplavu u Šimanovcima! (VIDEO)

Zadruga

Lije suze kao kiša: Miljana plače, ne zna šta da radi, Mića joj udelio prave očinske savete (VIDEO)

Zadruga

Slomila se na komade: Miljana na sav glas jauče za Zolom, suzama potopila Šimanovce! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Gastoza iznervirali cimeri, neće da uđe u kuću Odabranih! (VIDEO)

Farma

'IMAO SAM 3 RESTORANA, UČIO OD KUVARA...' Kristijan prekipeo zbog Snežinog ručka: 50 puta je pravila hleb, uspeo joj je 2 puta (VIDEO)

Zadruga

Anđela izgorela od ljubomore: Gastoz ne prestaje da se žali, provalio da joj smeta Ena Čolić! (VIDEO)