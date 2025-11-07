Možda neće doživeti da izađem odavde: Miljana Kulić jauče na sav glas zbog oca, Alibaba joj doleteo u zagrljaj! (VIDEO)

Ne može da se smiri!

Miljana Kulić jaukala je na sav glas jer je uvredila svoju majku Mariju i setila se da je godinama već u rijalitiju i da nije dovoljno vremena posvetila svom ocu, koji može da ne daj Bože da umre, kako ona kaže.

- Jao, uvredila sam majku. Tata moj ima 65 godina, možda neće da doživi da izađem odavde - plakala je Miljana.

- Gore mu sad praviš - rekao je Alibaba.

- Ne mogu, skroz sam se raspala - rekla je Miljana.

- Ajde dođi da se umiješ. Je l' to Miksi koju ja poznajem? - upitao je Alibaba.

- Jao majko moja, mnogo sam je uvredila - rekla je Miljana.

- Ti radiš za svoju porodicu - rekao je Alibaba.

- Ne radim, tata radi za porodicu - rekla je Miljana.

- Je l' smo mi borci ili p*zde? - upitao je Alibaba.

- Mnogo mi je loše, nemam želju više da se borim - rekla je Miljana.

- Za sebe i Željka - rekao je Alibaba.

- Ceo dan sam pričala da neću da dođem, samo iz inata sam došla. Stiglo me sve - rekla je Miljana.

- Nemoj da čujem više da plačeš - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić