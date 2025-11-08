Prebledela kao krpa! Oglasila se Stanija i poslala Aneli brutalnu poruku, ona zanemela i dala joj obećanje: Napraviću te žrtvom, opraću te... (VIDEO)

Haos u emisiji!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević pročitao je Aneli Ahmić poruke koje mu je Stanija Dobrojević poslala.

- Moram samo da kažem da mi je Stanija sada poslala poruku koja glasi: ''Kako prevario ako je ona znala za mene i znala da je on sa mnom u Majamiju i bila u kontaktu s njim, a ja nisam znala za nju? Kako se to zove? Kad ona zna da on ima novu devojku, a nova devojka ne zna ni da ona postoji? Pošto se on prestavio kao slobodan, verio me, svaki dan se gledali s njegovom porodicom na video poziv, a ni njegovi je nisu pominjali? Kako se to sve zove? Objašnjava?'' - otkriva Darko, pa dodaje:

- ''Evo čak i da mu je žena. Oni su muž i žena, i muž ode ima novu devojku. Žena zna za novu devojku, samo nova devojka ne zna da žena uopste postoji? Muž se predstavio slobodan, verio novu devojku, a žena zna za novu devojku, ćuti i sprema se za ulazak u rijaliti? I onda uđe i kaže: "Prevario me". Kako prevario kad si ti znala za njegovu devojku i ćutala? U ovoj prici samo nova devojka je obmanuta i prevarena'' - otkriva Darko.

- Jeste ona obmanuta, ali ja sam obmanuta i ostavljena kao ker. Mene zanima samo da li se ona dopisivala samo deset dana s njim ili? Vidim da joj je cilj da napravi od sebe žrtvu i ja joj prihvatam, onda neka bude ona obmanuta. On joj jeste rekao da on ima sa pekarkom detom i ja verujem u to jer on jeste taj tip, ali moje dete i ja smo ostavljeni kao zadnji kerovi na ulici. Meni po svemu sudeći deluje da su oni mene tipovali i da je ovo dogovor između njih dvoje, tako da je zato on ovoliko miran samo žele da se Stanija opere - rekla je Aneli.

- Ja od prvog dana govorim da je Stanija žrtva i da je ona obmanuta, a ne Aneli. Od čega da se ona pere? - upitao je Alibaba.

- Ja ovde nisam ušla da kukam prvi put sem što sam sve ispričala kako je bilo. Smatram da su se oni sve ovo dogovorili pre ulaska - rekla je Aneli.

- Od čega se Stanija danas pere? - upitao je Darko.

- Od celog tog odnosa. Ne znam šta treba da odgovorim i šta se izvlači iz mene, ona za mene jeste ljubavnica. Pranje Stanije i izigravanje žrtve može do sutra, ali meni ne - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić