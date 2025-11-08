AKTUELNO

Zadruga

Pokajala sam se: Anita ne može da oprosti sebi što je odala Maju i Đukića, svesna da ga je izgubila za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obelodanila sve!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o svom odnosu s Filipom Đukićem.  

- Da li si razočarana što se tvoj odnos sa Filipom završio pogotovo nakon što ste u utorak bili intimni? Prvu noć si istakla da ti je poseban i da je on jedini dečko s kojim bi bila u vezi? - upitao je Darko.

pročitajte još

Asmin će biti mala beba za to kakav će joj Luka biti NEPRIJATELJ: Matora žestoko oplela po Vujoviću, Terza otkrio koliko se razočarao u njega (VIDEO)

- Krivo mi je što nam se odnos završio zato što mi je stvarno bio poseban i gotivila sam ga i dalje. Kada je on ušao, bio mi je favorit i moju podršku sam svu preusmerila na njega - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da ti je Filip u izolaciji pričao drugačiju priču od one za stolom, na sta si tačno mislila? - upitao je Darko.

- Ja sam njemu rekla kako stvari stoje, ali on je hteo da se zagrlimo to veče. Meni nije bitno da li ćemo imati nešto ili ćemo biti prijatelji, ali on mi je rekao: ''Meni se svidela Teodora dok ti nisi ušla'' - rekla je Anita.

pročitajte još

Možda dođe dan kada saznaš za nešto što sumnjam: Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, pa priznala kako gleda na njegovo očijukanje s Majom (VIDEO)

- Da li te boli kada te prozivaju da si utorak devojka, iako svi znaju da vas odnos traje mesecima unazad? - upitao je Darko.

- Ne boli me jer je on ustao i rekao da me izdvaja od svih tih devojaka. Naš odnos nije bio na poziv da uradimo šta treba i kao idi kući, stvarno nije bilo tako - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istakla si da su mnoge devojke ljubomorne na tebe i da primećujes da te ne podnose, koje su to? - upitao je Darko.

- Definitivno Maja - rekla je Anita.

- Pre neki dan je Filip istakao da ste se poslednji put videli za njegov rođendan, dok si ti danas priznala da ste se ipak videli veče pred njegov ulazak. Zbog čega mislis da je to hteo da sakrije? - upitao je Darko.

pročitajte još

ANĐELA NA APARATIMA! Gastoz slao SRCE I VATRICE Sofi Tikačenko: Kada je sve procurelo u javnost, pobednik Elite 8 povukao ŠOK POTEZ (FOTO)

- Kada smo se čuli ja sam mu rekla da se ne sazna - rekla je Anita.

- Kako bi reagovala kada bi saznala da je Filip hteo da te nominuje danas? - upitao je Darko.

- On je ljut jer sam ja to rekla za njega i Maju, ali nisam htela da dozvolim da me ponižava bilo ko - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si očekivala da će Filip staviti tačku na komunikaciju s tobom zbog Maje Marinkovic? - upitao je Darko.

- Ne, baš ne. Nisam očekivala ništa od njega - rekla je Anita.

pročitajte još

Ovo je više njena sramota: Alibana pružio podršku Aniti, siguran da priča samo istinu o aferi Milice Veličković i Anđela! (VIDEO)

- Šta je presudilo da ipak budeš intimna u utorak sa Filipom, iako si mu pola sata pre toga razgovorom dala do znanja da sebi ne želis da dopustiš takvo poniženje? - upitao je Darko.

- Nisam osećala poniženje, samo nisam htela da budem u nizu svih ostalih - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mnogo mi je žao: Sofija se živa pojela što je ispala loša prema Kariću, ovo sebi ne može da oprosti! (VIDEO)

Zadruga

Pomirenje Anđele i Gastoza je totalno dokusurilo?! Keti ponovo promenila ploču, ne dolazi sebi od očaja (VIDEO)

Domaći

INDIREKTNO UDARILA NA ANĐELA! Anita veličala Đukića, pa ovim gestom svima jasno stavila do znanja da je nakon prolivenih suza ipak precrtala Rankovića

Domaći

Ispred bine su... Anđela će počupati kosu s glave: Oglasila se Ena Čolić i otkrila šta je Gastoz radio sinoć u klubu s nepoznatom crnkom!

Domaći

ŠOK: Teodora Delić obelodanila da Terza i dalje voli Milicu, ubeđena da bi se pomirio sa njom sutra da može (VIDEO)

Zadruga

Prodao bi sve: Mina shvatila da ju je Alibaba samo koristio, rešila da ga precrta za sva vremena! (VIDEO)