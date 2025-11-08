Pokajala sam se: Anita ne može da oprosti sebi što je odala Maju i Đukića, svesna da ga je izgubila za sva vremena! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o svom odnosu s Filipom Đukićem.

- Da li si razočarana što se tvoj odnos sa Filipom završio pogotovo nakon što ste u utorak bili intimni? Prvu noć si istakla da ti je poseban i da je on jedini dečko s kojim bi bila u vezi? - upitao je Darko.

- Krivo mi je što nam se odnos završio zato što mi je stvarno bio poseban i gotivila sam ga i dalje. Kada je on ušao, bio mi je favorit i moju podršku sam svu preusmerila na njega - rekla je Anita.

- Rekla si da ti je Filip u izolaciji pričao drugačiju priču od one za stolom, na sta si tačno mislila? - upitao je Darko.

- Ja sam njemu rekla kako stvari stoje, ali on je hteo da se zagrlimo to veče. Meni nije bitno da li ćemo imati nešto ili ćemo biti prijatelji, ali on mi je rekao: ''Meni se svidela Teodora dok ti nisi ušla'' - rekla je Anita.

- Da li te boli kada te prozivaju da si utorak devojka, iako svi znaju da vas odnos traje mesecima unazad? - upitao je Darko.

- Ne boli me jer je on ustao i rekao da me izdvaja od svih tih devojaka. Naš odnos nije bio na poziv da uradimo šta treba i kao idi kući, stvarno nije bilo tako - rekla je Anita.

- Istakla si da su mnoge devojke ljubomorne na tebe i da primećujes da te ne podnose, koje su to? - upitao je Darko.

- Definitivno Maja - rekla je Anita.

- Pre neki dan je Filip istakao da ste se poslednji put videli za njegov rođendan, dok si ti danas priznala da ste se ipak videli veče pred njegov ulazak. Zbog čega mislis da je to hteo da sakrije? - upitao je Darko.

- Kada smo se čuli ja sam mu rekla da se ne sazna - rekla je Anita.

- Kako bi reagovala kada bi saznala da je Filip hteo da te nominuje danas? - upitao je Darko.

- On je ljut jer sam ja to rekla za njega i Maju, ali nisam htela da dozvolim da me ponižava bilo ko - rekla je Anita.

- Da li si očekivala da će Filip staviti tačku na komunikaciju s tobom zbog Maje Marinkovic? - upitao je Darko.

- Ne, baš ne. Nisam očekivala ništa od njega - rekla je Anita.

- Šta je presudilo da ipak budeš intimna u utorak sa Filipom, iako si mu pola sata pre toga razgovorom dala do znanja da sebi ne želis da dopustiš takvo poniženje? - upitao je Darko.

- Nisam osećala poniženje, samo nisam htela da budem u nizu svih ostalih - rekla je Anita.

Autor: N.Panić