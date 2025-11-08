Maja se hrani time da uništi nešto: Uroš Stanić demolirao Marinkovićevu, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Ne štede se!

Darko Tanasijević podigao je Uroša Stanića kako bi prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Anite Stanojlović.

- Pre svega, kako komentarišeš sve ovo što se zbilo između Anite i Filipa i način kako su razgovarali - pitao je Darko.

- Nikako sebi Anita nije smela da dopusti sebi ovakav odnos, Filip pravi kokošinjac i neiživljen je. I on snosi deo odgovornosti, smatram da mu se ni Teodora ne sviđa, tera cirkus i igra rijaliti, pokušava da napravi lažni kokošinjac. Trenutno mi se sviđa njeno ponašanje, savetovao sam je da se ne blamira i da ne radi neke stvari. Videćemo kakav će naš odnos na dalje biti, vidim da više vremena provodi sa mojim dušmanima, nego sa mnom. Maja Marinković, naravno, sebi hrani ego. Filip je rekao da Anita ima najlepše noge, stopala, da je najlepša riba i da je lepša od Maje Marinković, pa se onda tada ona (Maja) iskompleksirala i pojjačala je njihovo druženje. Maja je radila ovo da bi uterala Aniti, kao što radi sa Lukom da bi uterala Aneli. Maja se hrani time, jako je nesrećna u dubini duše i kada nekome uništi nešto, to je njoj duševna hrana - rekao je Stanić.

- Mnogi kažu da nisi ispao dobar prijatelj prema Aniti, svađao si se sa Aneli, pljuvali ste se i ti rekao: "Ćuti ti majko koja sebi dozvoljavaš da se je*eš u rijalitiju", mnogi kažu da to ne možeš da koristiš jer to radi i tvoja drugarica - pitao je Darko.

- Ja sam to govorio i Aniti van stola, od kako je ušla, rekao sam joj da ne treba da ima odnose. Kada se ozvaniči veza, tada treba da ima sek*ualne odnose, koji su normalni - rekao je Uroš.

- Šta ti kažeš i kako ti gledaš na odnos Đukića i Anite - pitao je Darko.

- Moram da kažem nešto, ako je već videla ponašanje Maje i Filipa na žurci, sama je otišla u izolaciju i dala mu, mislim da je ona kriva. Ja ću da budem iskrena, ona je ušla ovde i ponižavala je devojke što se tiče utorka, šta je ona dobila drugačije od Filipa od ostalih devojaka?! Isti je koš. Mislim da kada dođe utorak, da će opet da padne. Što se tiče Maje i Filipa, Zorica je danas rekla kako oni nisu bili prisni i kada sam ja imala sa Filipom, isto su igrali na žurci, tako da nije samo otkako je Anita ušla - rekla je Boginja.

- Aneli, da li je Anita utorak devojka - pitao je Darko.

- Mislim da se Anita ovde itekako ponizila. Ušla je kao velika pobednica, rekla je da je došla i da ne želi biti Filipu kombinacija i da želi sa Filipom nešto ozbiljnije. Za mene se Anita srozala i vratila se u šesticu, Anđelo joj je bio prosvetitelj koji te je vratio na pravi put...Ponizila se katastrofalno, vratila se na tu šesticu, znam da je išla od ku*ca do ku*ca, tako da, gledaćemo mi Anitu u narednom periodu - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić