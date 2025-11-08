Muk u Beloj kući! Pop svojim obraćanjem ostavio sve bez teksta, najavio ispovest koja će šokirati sve! (VIDEO)

AKTUELNO

Mnogi ovao nešto od njega nisu očekivali!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije.

- Svi imamo dušu neko prodanu, neko veliku, neko malu. Po meni ima veliku dušu Luka Vujović jer je oprostio reči koje sam rekao jer vidim da je spreman da spusti loptu sa mnom zbog mog deteta i svoje veze. Drugo mesto Maja Marinković jer koliko god da provocira uvek sve podeli. Pošto niko ne poštuje sastanak neću da navedem treću osobu, pa neka budem kažnjen i ja, a onda i svi ostali - rekao je Asmin.

- Šest godina sam proveo na Ostrogu, majka me je rodila drugačije od drugih i odaću vam jednu tajnu. Ja imam drugačije boje očiju, ne možete da me lažete. Ja volim da se igram sa vama, a jednom ću vam ispričati jednu priču. Prvu sam osetio Boginju. Sledeću koju sam osetio je Mina. Ja ovde nisam zlo, nego pre svega čovek, a u duši anđeo. Viktor na prvom mestu jer čovek ima srca kakvo niko nema ovde. Drugo mesto je Miki Dudić, sve je izbrisao šta je radio. Ja ne bih da govorim za Zoricu, nisam je poznavao, ali sam znao da je izgubila blizance. Ja vas ne poznajem, ali ja prilazim ljudima sa kojima želim da pričam. Ja govorim ono što je istina. Ja kad izađem napolje ne želim da idem da masiram. Ja sam imao veliku problem, mogao sam da ostanem u kolicima. Ovo kod kuće ne radim, a moja mama je to znala. Trepela je 28 godina, a to ću sve javno da iznesem. Imam dva prelepa sina, sin stariji je to nasledio. Mićo, ti si dobar čovek, kad se pogledamo to znamo. Volim malo da se igram dušama. Bebice, ne mislim da si loš čovek. Prilaziću vam i voleo bih svakako da upoznam - govorio je Miladin Srdanov Pop.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

