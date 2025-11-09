Urgirala je da Luka na sudu potpiše LAŽNU IZJAVU! David urnisao bivšu ženu Tatjanu, koja ga je varala s Vujovićem: Hoće Instagram život, a zanemaruje decu! (VIDEO)

David Rojban, bivši muž Tatjane Rojban, nekadašnje devojke učesnika "Elite" Luke Vujovića, oglasio se za naš portal nakon prve ispovesti svoje bivše, koja je iznela niz optužbi na njegov račun.

Podsetimo, Luka je u "Eliti" pričao da je bio sa Tatjanom u vreme dok je ona bila udata, što on nije znao. Tatjana je, s druge strane, rekla da je s Lukom bila u vezi tek nakon što se rastala od supruga, sa kojim se sada spori oko starateljstva nad decom i podele imovine. Luka je, prema pričama, na Davidov nagovor svedočio na sudu u njegovu korist, na Tatjanu štetu, da bi potom promenio sudski iskaz.

Davidovo oglašavanje prenosimo u celosti:

- Žao mi je što sam došao u ovakvu situaciju i što sam prinuđen da iznosim ovako lične stvari samo da bih dokazao sa kakvom osobom sam imao posla. Jedine žrtve u svemu ovome bili smo ja i deca.

Bio sam maltretiran — prvo psihički, a potom i fizički — što se jasno može čuti i videti iz priloženih dokaza. Uvek sam pokušavao da smirim i zataškam situacije kako deca ne bi gledala i slušala takve scene, ali moja bivša supruga nije imala kontrolu nad sobom. I posle najgorih stvari koje mi je priredila, nikada — ni pred decom ni danas — nisam izgovorio nijednu lošu reč o njihovoj majci.

Moja bivša supruga je želela „Instagram život“. Želela je da ostavljamo decu i putujemo bez njih, dok ih drugi čuvaju. Ja sam porodičan čovek i sve što radim, radim zbog svoje dece i porodice. Nisam čovek koji će otići na Maldive i ostaviti decu kod bebisitera, čak i ako imam mogućnost za to.

Sve je imala na tacni — pažnju, ljubav i podršku. Imala je i potpunu slobodu — dok je izlazila sa drugaricom iz Švajcarske, ja sam ostajao kod kuće sa troje dece. Nikada nisam podigao ruku na nju.

Što se tiče alimentacije i tvrdnje da ju je „izgubila zbog Luke“, to nije tačno. Starateljstvo je dodeljeno 50% / 50%. Samim tim ona alimentaciju od mene ne dobija, ali dobija novac od države. Nikada nisam tražio da napusti Nemačku niti da joj se oduzmu deca — već samo da izađe iz moje kuće. Poslao sam joj više od 50 normalnih stanova pogodnih za život, ali gospođa je želela luksuz. Gospođi sam opremio stan od 200 kvadrata sa bazenom u Surčinu, kupio stan na Zlatiboru za koji ja otplaćujem kredit. Ali ona želi kuću u Nemačkoj i nenormalno visoku mesečnu cifru. Nije pristala ni na kakav dogovor koji sam joj nudio kao čovek.

Dostavljam vam takođe dokaz da nijedna Lukina izjava nije imala uticaj na odluku o starateljstvu. Starateljstvo je počela da gubi isključivo zbog njenog huškanja dece i zanemarivanja. Deca su mala i na jedno pitanje mogu odgovoriti onako kako ih ona nauči, ali kada im psiholozi isto pitanje postave na više načina, deca kažu istinu. Dostavljam i psihološki izveštaj i presudu u kojima se jasno vidi da Lukina izjava nema nikakve veze sa sudskom odlukom i da ja nikada nisam maltretirao svoju decu (dokumentacija priložena redakciji).

Luku sam pozvao samo da kaže celu istinu. Nikakve pare mu nisam nudio — dečko je svakako dao izjavu u njenu korist. Međutim, ona je na sudu lagala da nikada nije bila sa njim, a potom je urgirala preko nekih ljudi koji su dobri sa Lukinom majkom da Luka potpiše drugu, lažnu izjavu. U suprotnom bi, navodno, ona izgubila starateljstvo nad decom. Luka je dobar čovek i izašao joj je u susret. Međutim, moji dokazi na sudu su neoborivi.

Po završetku suđenja poslaću dokaze o tačnom datumu kada me je prvi put prevarila, napravila žrtvu od mene i pokušala da me ocrni. Neka ona nastavi da se oglašava i da laže — ja sam uvek spreman da odgovorim na njene neosnovane optužbe, ali sa jasnim ciljem: da zaštitim istinu i sprečim da otme ono što joj ne pripada. Bolje bi bilo da se zaposli i da se brine o deci tokom onih 15 dana koje je dobila.

Poslušajte audio poruke:

Autor: D. T.