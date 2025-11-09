IZNEO SAV NJIHOV PRLJAV VEŠ: Uroš se umešao u rat Anite i Anđela, udario na Rankovića pa otkrio šta zamera Filipu Đukiću (VIDEO)

Ne prestaje !

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Uroš Stanić je naredni nominovao:

- Anita i ja se družimo tri godine,ona je lojalna i pravi prijatelj. Moram da kažem da nije iskrena ove godine, ona i dalje voli Anđela, Znam kako joj je kada njen Aleksej pita za Anđela, ona plače. Ona je bila u depresiji, Filipa jeste zgotivila i drag joj je ali nju zanima samo Anđelo, a sve što je rekla za njihov sukob je tačno. On je njoj polomio telefon jer ga je snimala kako je vređa, pored toga kada je on lomio stan, Aleksej je bio u stanu i bio je u drugoj sobi, on nije mario da li će to dete izaći. Svi znamo da je njegova majka vređala Anitu i govorili su da je Anita ku*va - rekao je Uroš.

- Ne možeš ti da pričaš nešto gde nisi bio - rekao je Anđelo.

- Ne foliraj se, ovde si kao dobar, a ovamo napolju si je*ao šta si stigao - rekao je Uroš.

- Ja od kako sam ušao, Uroš me je napadao zbog Anite - rekao je Anđelo.

- Uroše nemoj to raditi - dodala je Anita.

- Ti nju uvačiš u problem, mešaš se u sve, a nigde nisi bio - dodao je Anđelo.

- Ja sve znam, obrati se Marku Đedoviću koji je pokrenuo celu priču, a ti ne smeš to da radiš. - rekao je Uroš.

- Ja sam njemu poslala kofer i poslala čestitku gde sam mu napisala da ne dira Anđela i Filipa - dodala je Anita.

- Foliranti - govorio je Anđelo.

- Anita tebi odnos sa Filipom ovde ne treba, on nije ispao muškarac prema tebi, urotio se sa tvojim neprijateljima protiv tebe. MI smo prijatelji, ne daj na sebe ni u jednom momentu - rekao je Uroš pa se osvrnuo na Filipa:

- Katastrofa je njegovo ponašanje, jeste duhovit, ali se ponaša kao balavac od deset godina, utorak muškarac, pijana stanja, pijandura sa ulice. Primitivan si, smatram da je Anita u pravu da si je*ao Maju napolju, igraš se emocijama, igraš se sa devojkama. Budu džentlmen, budi muškarac, odbrani devojku sa kojom si bio, naravno ostavljam Anitu - rekao je Uroš.

- Ima Uroš prava, ali ja njemu ne mogu da objasnim, on nije probao ženu, ne zna koliko je to lepo. Ja nikome nisam davao lažnu nadu, ovde su svi punoletni, a ja ne mogu nikoga da iskoristim ako one neće - rekao je Filip.

Autor: N.B.