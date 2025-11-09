NISI SMELA TO DA URADIŠ: Kačavenda otkrila šta zapravo misli o Filipu, pa Aniti očitala lekciju zbog Anđela (VIDEO)

Imala šta da kaže!

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Naredna koja je nominovala bila je Aneli Ahmić:

- Ovde se ljudi bude što je Anđelo poslao Anitu u izolaciju, pa mene su ovde slali i bivši momak i bivši muž - rekla je Aneli.

- Nemojte vi da mi pričate - rekao je Anđelo.

- Vi ste se tukli isped deteta. Za mene je ovo strašno što sam, čula. Anita ti si meni zamerila mnoge stvari, ali ne bih te više komentarisala, sa druge strane protif Filipa nemam ništa, samo smatram da nisi Luki nekir prijatelj iako se znate toliko dugo, nikada ga nisi podržao ovde. Ostavljam Filipa - rekla je Aneli. .

USledila je nominacija Milene Kačavende:

- Filip mi je super, upoznali smo se u njegovoj emisiji, dečko je ovde iskren, ne želi vezu, a to što žene padaju na njegov šarm, to nije on kriv. Moram da kažem da to što je Anita rekla da su oni u kombinaciji, a onda mu stavila do znanja da ne sme da ima drugu, te je priznala da želi da bude u vezi sa njim. On meni svojom pojavom ulepša dan, a presedan mi je ono što si rekao za Teodoru. On je iskren i dobar momak. - rekla je Kačavenda pa se osvrnula na Anitu:

- Smatram da si nezrela, iako se vidi promena sada. Moram da kažem da si u ljubavnom odnosima posesivna, a tvoji izlivi besa su veoma teški. Jesi sujetna, jesi kvarna, ali sada si korktna prema meni i ja ću biti prema tebi. Imaš emocije prema Anđelu. Ono što si rekla sa Milicu i ANđela, smatram da je Markova priča za Milicu, ne za Anđela, ali zameram ti to što si rekla to, mogla si da prećutiš: Nominujem Anitu jer sam na Anđelovoj strani.

Autor: N.B.