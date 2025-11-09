Demant za Situ Ahmić: Neriova Hana otvorila vrata doma u Dubrovniku, pa zapušila usta 'MAMI IZ PAKLA' (VIDEO)

Rešila da dokaže sve!

Verenica Nerija Ružanjija, Hana Duvnjak, nedeljama unazad vodi medijski rat sa "svekrvom iz pakla", tetkom njenog verenika, Sitom Ahmić, s obzirom na to da ona iznosi brojne optužbe na njen, ali i Neriov račun.

Naime, Hana je sada rešila da stane na put svim lažima i Sitinim tvrdnjama, te je tako skupila hrabrosti i pojavila se pred kamerama, ekskluzivno u emisiji "Premijera Vikend - Specijal", u rubrici "Rijaliti rešetanje".

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Na samom početku, Hana je otvorila vrata svog doma, te je tako pokazala u kakvim uslovima živi ona, sa svojim verenikom, koji trenutno boravi u "Eliti" i ćerkicom Arijom. Ono što se jasno moglo primetiti, jeste da je reč o malom apartmanu u kom oni žive, ali da je, što se kaže, sve pod konac. Zaista se može videti da se Hana trudi da održi dom čistim i urednim, s obzirom na to da u njemu, trenutno, boravi sa trogodišnjom ćerkicom.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić