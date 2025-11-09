AKTUELNO

Demant za Situ Ahmić: Neriova Hana otvorila vrata doma u Dubrovniku, pa zapušila usta 'MAMI IZ PAKLA' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić ||

Rešila da dokaže sve!

Verenica Nerija Ružanjija, Hana Duvnjak, nedeljama unazad vodi medijski rat sa "svekrvom iz pakla", tetkom njenog verenika, Sitom Ahmić, s obzirom na to da ona iznosi brojne optužbe na njen, ali i Neriov račun.

Naime, Hana je sada rešila da stane na put svim lažima i Sitinim tvrdnjama, te je tako skupila hrabrosti i pojavila se pred kamerama, ekskluzivno u emisiji "Premijera Vikend - Specijal", u rubrici "Rijaliti rešetanje".

Na samom početku, Hana je otvorila vrata svog doma, te je tako pokazala u kakvim uslovima živi ona, sa svojim verenikom, koji trenutno boravi u "Eliti" i ćerkicom Arijom. Ono što se jasno moglo primetiti, jeste da je reč o malom apartmanu u kom oni žive, ali da je, što se kaže, sve pod konac. Zaista se može videti da se Hana trudi da održi dom čistim i urednim, s obzirom na to da u njemu, trenutno, boravi sa trogodišnjom ćerkicom.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

