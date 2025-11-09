OSMISLIO TAKTIKU: Janjuš pronašao način kako da skine Aleksandru Jakšić s grbače, ona zagrizla mamac! (VIDEO)

Razradio taktiku!
Aleksandra Jakšić nedavno je izjavila da joj se dopada Marko Janjušević Janjuš, a on je danas sa njom obavio razgovor na tu temu.
- Znaš ti da čačkaš Kačavendu - kazao je Janjuš.
- Ona mene više nego ja nju - rekla je Aleksandra.
- Ona je možda povređena. Zamisli da si sa nekim svaki dan, a onda neko izjavi da mu se taj neko dopada, pa onda ne bude to lako...- rekao je Janjuš.
- Dobro, evo, povlačim to što sam rekla, ne sviđaš mi se - dodala je Aleksandra.
- Opasna je Kačavenda. Devedesete, znaš kako. Sedi, ćuti - rekao je Janjuš šaljivo.
- Uh, baš sam se uplašila - rekla je Aleksandra.
Autor: S.Z.