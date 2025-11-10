Pala mu roletna: Bebica počeo da uhodi Teodoru, Alibaba pali vatru! (VIDEO)

Drama!
Nenad Macanović Bebica doleteo je kad je video da Teodora Delić provodi vreme sa Asminom Durdžićem, pa je odmah počeo da pravi haos.
- Ja se dve godine bavim tvojim budalaštinama - rekao je Bebica.
- Šta je tvoje mišljenje? - pitao je Asmin.
- Ja znam da on nju ne zanima - dodao je Bebica.
- Je l' Bebica u pravu da tebe samo Bebica zanima? - pitao je Asmin.
- Ja volim Nenada - odgovorila je ona.
- Je l' te samo on zanima? - pitao je Asmin.
- Nemojte da me ispitujete ovde - rekla je Teodora.
Autor: A. Nikolić