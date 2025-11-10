AKTUELNO

Zadruga

Pala mu roletna: Bebica počeo da uhodi Teodoru, Alibaba pali vatru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Nenad Macanović Bebica doleteo je kad je video da Teodora Delić provodi vreme sa Asminom Durdžićem, pa je odmah počeo da pravi haos.

- Ja se dve godine bavim tvojim budalaštinama - rekao je Bebica.

- Šta je tvoje mišljenje? - pitao je Asmin.

pročitajte još

Ne mogu očima da je gledam: Anđelo priznao da mu je Anita najgore od svih devojaka sa kojima je bio! (VIDEO)

- Ja znam da on nju ne zanima - dodao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' Bebica u pravu da tebe samo Bebica zanima? - pitao je Asmin.

- Ja volim Nenada - odgovorila je ona.

pročitajte još

Samo korist i interes: Nerio brutalno opleo po tetki Aneli i Luki Vujoviću, neće biti dobro kad ovo saznaju! (VIDEO)

- Je l' te samo on zanima? - pitao je Asmin.

- Nemojte da me ispitujete ovde - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pala mu roletna: Gastozu prekipelo zbog prozivki, Anđela pružila podršku gledateljki koja joj urniše dečka! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da mu testira živce: Gastozu pala roletna zbog Anđelinog ponašanja, žestoko joj odbrusio (VIDEO)

Domaći

Alibabi pala roletna: Uroš ga doveo do ludila, nastao KARAMBOL! Maja vrišti na sav glas (VIDEO)

Zadruga

Podmetnuo mu nogu: Alibaba svoje želje sproveo u delo preko Terze! (VIDEO)

Domaći

Budeš li sa njim provodila vreme... Alibaba udario zabrane Mini, ona mu odmah lupila kontru! (VIDEO)

Zadruga

Gotovo, pravim PAKAO: Bebici prekipelo, rešio da unakazi Teodoru! (VIDEO)