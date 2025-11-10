Umešala me u žensku svađu, to ne podnosim: Filip priznao da li bi se pomirio s Anitom, pa otkrio na kom delu tela bi tetovirao Teodoru! (VIDEO)

Neočekivano!

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je govorio o Teodori Delić, ali i Aniti Stanojlović.

- Koja devojka će pasti u utorak? - upitao je Darko.

pročitajte još Rekao mi je da mogu da ga udarim ili pljunem: Terza na ivici suza priznao koliko je razočaran u Anđela zbog afere sa Milicom Veličković tokom njene tr

- Ja sam čovek od momenta, kako znam šta će biti u utorak? Kaže Bebica da sam taktičar, ali da sam taktičar valjda bih radio stvari da ispadnem bolji. Ja ne radim ništa iz koristi neke - rekao je Filip.

- Imam utisak da ti se Anita smučila - rekao je Darko.

- Razočarala me, ispadala je psihopata jer iznosi neke stvari koje ni ja ne znam. Mene boli uvo šta će ko da kaže, nisam došao ovde da se priklanjam publici ili ovim ljudima ovde. Ženske svađe me ne zanimaju, a ona me uvukla u žensku svađu. Kako Urošu zamera što to radi, a onda radi isto? Kapiram da je to uradila iz neke nemoći, ali ja to ne podnosim - rekao je Filip.

- Je l' si je definitivno otpisao što se tiče nekih stvari ili? - upitao je Darko.

- Ne bih to radio jer bi je ponovo svi iznapadali, ali da li ćemo se pomiriti da imamo komunikaciju to ne znam. Ja vidim da ona ne može da se nosi sa pritiskom, ali ja nisam tu da branim nju i to me ne zanima - rekao je Filip.

- Da li misliš da i dalje voli Anđela? - upitao je Darko.

- Mislim da da, nekako mi je tako sinoć delovalo zbog svega - rekao je Filip.

- Šta se dešava sa Teodorom? - upitao je Darko.

- Neću da se i dalje mešam jer vidim da nisu raščistili. Ja sam njega pratio, ali ne mogu da se setim da je on nju proganjao. On jeste svestan da je ona top riba i stvarno mislim da je voli, ali ovo mi već prelazi malo u bolest - rekao je Filip.

- Da li bi voleo da mlađoj Teodori ti kao zreliji muškarac pokažeš Teodori šta je ljubav? - upitao je Darko.

- Neću da obećavam ništa, moram da upoznam bolje devojku jer mislim da je ona mnogo bolja. Ja i sad ne znam da li su oni skroz raskinuli ili šta su. Meni nije normalno da sede 24h zajedno i da se ne razdvajaju - rekao je Filip.

- Gde bi voleo najviše da joj uradiš tetovažu? - upitao je Darko.

-Pa donji stomak tako - rekao je Filip.

- Šta se dešava s Majom? - upitao je Darko.

- Ja i ona imamo odnos kao burazer i sestra koji se nap*šavaju. Ja i Maja nikad nismo bili zajedno napolju, ne znam ko je to rekao. Meni je bilo smor kad je ona danas preležala ceo dan - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić