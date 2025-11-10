Kao u stara dobra vremena: Anita i Aneli ne prestaju da ćaskaju o Anđelu, razvukle osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Hit!

Anita Stanojlović i Aneli Ahmić cele noći ćaskale su u izolaciji kao da se nikad nisu ni svađale, što je mnogima bilo čudno, a još čudnije od svega je što su ćaskale o Anđelu Rankoviću.

- Je l' ti tetovaža za Luku? - upitala je Anita.

- Da - rekla je Aneli.

- Ja imam ovde 29, za Anđela. Ja uradila tetovažu i Tamara mu poslala, a on plakao kao nikad. Napisao Tamari: ''Nikad se nisam ovako osećao, kao tinjdžer neki'' - rekla je Anita.

- Je l' su Tamara i on dobri? - upitala je Aneli.

pročitajte još Rekao mi je da mogu da ga udarim ili pljunem: Terza na ivici suza priznao koliko je razočaran u Anđela zbog afere sa Milicom Veličković tokom njene tr

- Da bre, baš su bili dobri do Nove godine. Mi smo tako sedeli kod nas i gledali naše klipove i plačemo, ali sam posle raskida bacila u kontenjer - rekla je Anita.

- Nama su napravili film tri sata - rekla je Aneli.

- Šta da gledam tri sata? - upitala je Anita.

- Mi uveče legnemo i gledamo šta smo sve prošli - rekla je Aneli.

- Janjušu nije bilo svejedno dok je gledao vaš klip ovde - rekla je Anita.

- Nemam emocije prema njemu - rekla je Aneli.

- Ni ja Anđela, ali sam došla u prostor u kom smo se voleli. Sinoć ustane i kaže da mu nisam najveća ljubav, a meni napolju pričao da jesam. To stvarno zaboli, ali njemu na dušu - govorila je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić