Kao u stara dobra vremena: Anita i Aneli ne prestaju da ćaskaju o Anđelu, razvukle osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Anita Stanojlović i Aneli Ahmić cele noći ćaskale su u izolaciji kao da se nikad nisu ni svađale, što je mnogima bilo čudno, a još čudnije od svega je što su ćaskale o Anđelu Rankoviću.
- Je l' ti tetovaža za Luku? - upitala je Anita.
- Da - rekla je Aneli.
- Ja imam ovde 29, za Anđela. Ja uradila tetovažu i Tamara mu poslala, a on plakao kao nikad. Napisao Tamari: ''Nikad se nisam ovako osećao, kao tinjdžer neki'' - rekla je Anita.
- Je l' su Tamara i on dobri? - upitala je Aneli.
- Da bre, baš su bili dobri do Nove godine. Mi smo tako sedeli kod nas i gledali naše klipove i plačemo, ali sam posle raskida bacila u kontenjer - rekla je Anita.
- Nama su napravili film tri sata - rekla je Aneli.
- Šta da gledam tri sata? - upitala je Anita.
- Mi uveče legnemo i gledamo šta smo sve prošli - rekla je Aneli.
- Janjušu nije bilo svejedno dok je gledao vaš klip ovde - rekla je Anita.
- Nemam emocije prema njemu - rekla je Aneli.
- Ni ja Anđela, ali sam došla u prostor u kom smo se voleli. Sinoć ustane i kaže da mu nisam najveća ljubav, a meni napolju pričao da jesam. To stvarno zaboli, ali njemu na dušu - govorila je Anita.
Autor: N.Panić