AKTUELNO

Zadruga

Kao u stara dobra vremena: Anita i Aneli ne prestaju da ćaskaju o Anđelu, razvukle osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Anita Stanojlović i Aneli Ahmić cele noći ćaskale su u izolaciji kao da se nikad nisu ni svađale, što je mnogima bilo čudno, a još čudnije od svega je što su ćaskale o Anđelu Rankoviću.

- Je l' ti tetovaža za Luku? - upitala je Anita.

pročitajte još

Umešala me u žensku svađu, to ne podnosim: Filip priznao da li bi se pomirio s Anitom, pa otkrio na kom delu tela bi tetovirao Teodoru! (VIDEO)

- Da - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja imam ovde 29, za Anđela. Ja uradila tetovažu i Tamara mu poslala, a on plakao kao nikad. Napisao Tamari: ''Nikad se nisam ovako osećao, kao tinjdžer neki'' - rekla je Anita.

- Je l' su Tamara i on dobri? - upitala je Aneli.

pročitajte još

Rekao mi je da mogu da ga udarim ili pljunem: Terza na ivici suza priznao koliko je razočaran u Anđela zbog afere sa Milicom Veličković tokom njene tr

- Da bre, baš su bili dobri do Nove godine. Mi smo tako sedeli kod nas i gledali naše klipove i plačemo, ali sam posle raskida bacila u kontenjer - rekla je Anita.

- Nama su napravili film tri sata - rekla je Aneli.

- Šta da gledam tri sata? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi uveče legnemo i gledamo šta smo sve prošli - rekla je Aneli.

- Janjušu nije bilo svejedno dok je gledao vaš klip ovde - rekla je Anita.

pročitajte još

Ja ću te izvesti na pravi put: Alibaba želi da od večeras deli krevet s Teodorom Delić, spreman da bude njen zaštitnik! (VIDEO)

- Nemam emocije prema njemu - rekla je Aneli.

- Ni ja Anđela, ali sam došla u prostor u kom smo se voleli. Sinoć ustane i kaže da mu nisam najveća ljubav, a meni napolju pričao da jesam. To stvarno zaboli, ali njemu na dušu - govorila je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

'IMALA JE MEKANO LICE, KOSU KAO SVILEN KONAC...' Janjuš se poetično preko Kačavende obraćao Aneli, ona razvukla osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Domaći

Teodora Delić se uključila u program i krenula da rešeta: Sofiju sravnila sa zemljom, pa Kariću razvukla osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Zadruga

Razvukla osmeh od uva do uva: Vanja Lakatoš zapevao Gastozovu pesmu, Anđeli popustile kočnice (VIDEO)

Zadruga

SKOČILA OD SREĆE! Janjuš ponovo pred svima dokazao da ODLIČNO poznaje Maju, ona razvukla osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Domaći

SVI ZAVRŠILI U SUZAMA SEM NJIH DVE! Anđela i Bojana pogledale rekapitulaciju svog ODNOSA, pa razvukle osmeh od UVA DO UVA! (VIDEO)

Zadruga

Osmeh od uva do uva: Aneli ugledala čestitke od najmilijih! Stavili joj do znanja da misle na nju! (VIDEO)