SVE ŠTO POŽELIM, TO I DOBIJEM! Anita bacila udicu Milanu, on odmah ZAGRIZAO! (VIDEO)

Nova veza na pomolu?
Ovoga jutra Anita Stanojlović i Milan Stojičković ponovo su se našli oči u oči u pabu, a Lepi Mića je odmah to primetio.
- Afera Milan i Anita trese Belu kuću, zašto Milan neće u vezu - dobacio je Mića.
- Ko kaže da neće, Mićo je l' ti misliš da se on nešto pita, ja se pitam, što poželim to i dobijem - rekla je Anita.
- Što bi ti bilo ko okrenuo leđa, ja smem sve - naveo je Milan.
- Zato što su svi nenormalni, ali ne mislim na tebe - rekla je Anita.
Autor: R.L.