AKTUELNO

Zadruga

SVE ŠTO POŽELIM, TO I DOBIJEM! Anita bacila udicu Milanu, on odmah ZAGRIZAO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nova veza na pomolu?

Ovoga jutra Anita Stanojlović i Milan Stojičković ponovo su se našli oči u oči u pabu, a Lepi Mića je odmah to primetio.

- Afera Milan i Anita trese Belu kuću, zašto Milan neće u vezu - dobacio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko kaže da neće, Mićo je l' ti misliš da se on nešto pita, ja se pitam, što poželim to i dobijem - rekla je Anita.

- Što bi ti bilo ko okrenuo leđa, ja smem sve - naveo je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato što su svi nenormalni, ali ne mislim na tebe - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

On mi je otkriće rijalitija: Aneli otvoreno priznala simpatije prema Luki, on tvrdi da bi bio njen zaštitnik ukoliko budu zajedno! (VIDEO)

Domaći

'TOP SI FRAJER!' Maja udelila kompliment Urošu Rajačiću, on POCRVENEO, Slađa i Bojana zapenile jedna na drugu: Ti si POLTRON porodice Šparavalo! (VIDE

Zadruga

Šok preokret: Filip pokazao da mu Vanja Prodanović nije samo utorak devojka, Boginja će zbog ovog prizora izgoreti kao šibica! (VIDEO

Domaći

Sada je sve jasno: Luka procveta nakon saznanja da je Aneli priznala da se ljubila sa njim (VIDEO)

Farma

NE ČASI ČASA! Nakon RASKIDA sa Ognjenom, Elena i Milan postali nerazdvojni (VIDEO)

Zadruga

Zaljubljena?! Branka priznala da su ona i Ivan emotivno vezani, pa otkrila u kom smeru će ići njihov odnos... (VIDEO)