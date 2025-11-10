SVE ŠTO POŽELIM, TO I DOBIJEM! Anita bacila udicu Milanu, on odmah ZAGRIZAO! (VIDEO)

Nova veza na pomolu?

Ovoga jutra Anita Stanojlović i Milan Stojičković ponovo su se našli oči u oči u pabu, a Lepi Mića je odmah to primetio.

- Afera Milan i Anita trese Belu kuću, zašto Milan neće u vezu - dobacio je Mića.

- Ko kaže da neće, Mićo je l' ti misliš da se on nešto pita, ja se pitam, što poželim to i dobijem - rekla je Anita.

- Što bi ti bilo ko okrenuo leđa, ja smem sve - naveo je Milan.

- Zato što su svi nenormalni, ali ne mislim na tebe - rekla je Anita.

Autor: R.L.