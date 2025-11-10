AKTUELNO

NISMO VIŠE ZAJEDNO, HAJDE VOŽNJA! Teodora oduvala Bebicu, on gori od besa! (VIDEO)

Je l' ovo definitivno kraaj?

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ponovo su pred zoru seli da razgovaraju da li je njihova veza dovoljno jaka da opstane ili ipak nije.

- Slobodna si, idi radi šta hoćeš, da ti stavlja ruku, da ti radi ko šta hoće, ali dok si sa mnom to ne može da ti radi niko. Je l' bi tebi smetalo - pitao je Bebica.

- Ne mogu da odgovorim ništa, blati nas, pominji ljude - navela je Teodora.

- Ti blatiš nas, mi više ne postojimo, možeš da radiš šta god hoćeš - istakao je Macanović.

- Evo nismo zajedno, hajde vožnja - rekla je Teodora.

- Je l' smo rešili? Hajde spavanje - naveo je Nenad.

- Ti ćeš da me teraš na spavanje, nećeš - odbrusila je ona.

- Je l' smo zajedno ili nismo zajedno, ja te pitam - pitao je Bebica.

- Nismo zajedno. Sad ćeš da kreneš da me blatiš, da uplićeš druge ljude, već si krenuo - rekla je Teodora.

