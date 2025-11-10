Haos na sve strane! Obračun Matore i Asmina zatresao zidove Bele kuće, Kačavenda uzela stvar u svoje ruke (VIDEO)

Leti perje!

Učesnici Bele kuće danas biraju najvećeg poltrona, a reč je dobio Asmin Durdžić.

- Ja sam slobodan momak, a ti svaki put provlačiš mene i Staniju - rekao je Asmin.

- Tad nisi bio. Kad smo bili u kolima ti si meni rekao da si koketa i da se jedino bojiš da ne koketiraš sa nekim jer Stanija nije zaslužila - rekla je Matora.

- A šta ako sam se ja sa njom razišao dva dana pred ulazak? - pitao je Asmin.

- Ne možete preko mene žrtve da glumite - ubacila se Aneli.

- Ako se vratimo na Stefani i njenu trudnoću, znamo šta se tu sve radilo. A ti što dr*aš pi*ku i šmrčeš sa Matorom na video pozivu, sedi i ćuti. Što se Milice tiče čućemo večeras - rekla je Kačavenda.

- Meni je tu veći krivac Milica nego Anđelo. Ja sam za svoje cepanje majice i izvođenje stajala ovde i ćutala. Ja sam iza svojih sr*nja stala. Ja sam za moju devojku saznala da je trudna dok je Anđelo bio u Odabranima kao podrška Milici i Terzi - rekla je Matora.

- Tvoj ulazak je bio direktni udar na mene i Đedovića. Kasnije si se izviunjavala Janjušu. Nisi upšla sa pognutom glavom - rekla je Milena.

- Pognuta glava zbog Munje! -ubacila se Matora.

- Ja kad sam birala, izabrala sam Marka. Ja sam sahranjivala mamu i unela ti informaciju, a on je meni uneo informaciju da je dete oteto i prevdeno preko granice - rekla je Milena.

- Najviše si mi značila, a okrenula si mi leđa - rekla je Matora.

- Ja ne smatram da je Dača moj poltron, on je moj drug i unakazi me kod Darka u Šiša baru. Ja nisam Đedovićev poltorn, ako budem imao razlog da uđem sa njim u sukob ja ću ući. Ja Miljanu smirujem i govorim joj da ne dira Aneli. Ti si Ivane taj koji potpaljuje Miljanu. Ti nju trpaš u problem i dobacuješ ceo dan - rekao je Asmin.

- Ja nisam morao ovo ni da objašnjavam. Mene njihov problem ne zanima. Ja prolazim pored njih kao pored groblja. Miljana nema mu*a! Ona mora meni nešto da uradi. Posavetuj Miljanu verbalno ako može, ako ne onda ću druga rešenja primenjivati - rekao je Ivan.

- Broj jedan je Babejićka, broj dva je Luka. On je poltorn Aneli, Site i Grofice, ubacile su ga u vatru ovde - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić