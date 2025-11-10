Prvo oglašavanje Kačavendinog sina! Evo šta kaže o njenoj aferi s Mikijem Dudićem: Dve osobe na kamati u jednoj porodici je previše!

Milena Kačavenda u rijalitiju "Elita" učestvuje treću godinu zaredom, a sada se prvi put za medije oglasio njen sin Lazar Kačavenda.

Naime, stanari Bele kuće već danima komentarišu navodne simpatije između nje i Mikija Dudića nakon što su zakopali ratne sekire i normalizovali svoj odnos, a glasine o njihovom odnosu dodatno su podgrejane od jutros, kada im je podrška poslala mafine.

Kontaktirali smo Lazara, Mileninog sina, koji je na šaljiv način prokomentarisao priče o navodnim simpatijama između njegove majke i Dudića.

- Što se tiče Mikija Dudića, nemam šta loše da kažem — čovek na mestu, bar koliko sam ispratio. Prošle sezone su mene spominjali da sam "na kamati", a sad čujem da to pričaju i za Mikija, pa bih rekao da bi dve osobe u porodici na kamati bile ipak previše. Ali, ako ništa drugo, vidim da je sve počelo od palačinki — čim ih je mama jednom napravila, odmah je počeo da je hvali! Kamata može da sačeka, samo neka palačinke ostanu redovne - poručio je Lazar Kačavenda za Pink.rs.

Podsetimo, i Milena i Miki su demantovali da među njima sevaju ljubavne varnice, međutim priznala je da joj njegova energija odnedavno prija.

- Zorica mu se našla u početku, ali se on bespotrebno umešao u svađu sa Anđelom... Ja ne osećam negativan vajb da bih se ja sa njim svađala. Mislim da je energija između nas super - rekla je Milena u "Eliti".

Autor: D. Tanasijević