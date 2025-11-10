AKTUELNO

ONA JE VELIKI MANIPULATOR: Zorica Marković osula drvlje i kamenje po Miljani, osvrnula se na mračnu stranu njene ličnosti! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna osoba koja je iskazala svoj stav na temu najvećih poltrona u Beloj kući bila je Zorica Marković.

- Mene stalno pominjete u kontekstu neke zaštitnice Aleksandre Babejić, ja je ne poznajem, samo sam joj dala krevet. Ona je prala i čistila za Miljanom, a kad ju je jednom prilikom odbila, došlo je do svađe, to je prava istina. Što se tiče ankete, broj jedan je Miljana. Ona je veliki manipulator, veliki poltron. Pljuvala je Asmina najstrašnije, laže i na Boga ne misli. Ništa joj uradila nisam, a ona prva bira da ratuje sa mnom. Na drugom je Dača, a na trećem je Bebica - kazala je Zorica.

- Miljana, Dušica i Bebica - istakao je Miladin.

- Miladin, Bebica i Aleksandra B. - dodao je Pečenica.

- Aleksandra B., uvlačiš se svakom u zadnjicu ko ti da malo pažnje, Sunčica se ponaša kao da ne može da živi bez Miljane, a na trećem mestu je Miladin - rekla je Iva.

- Na prvom mestu je Anđelo iz odnosa sa Terzom, na drugom je Uroš, a na trećem je Bebica - kazao je Miki.

- Uroš je na prvom mestu. Na početku je bio dobar sa Majom, a onda je promenio mišljenje, na drugom je Aleksandra Babejić, na trećem mestu je Rada - kazao je Murat.

- Na prvom mestu je Uroš Stanić, na drugom je Dača, a na trećem je Bebica - kazao je Milan Stojičković.

- Aleksandra B., Bebica i Dušica - kazala je Anastasija.

