KUMOVAĆU AKO TREBA! Đedović navija za ljubav Kačavende i Mikija Dudića: Oduševljen sam što će ona i Ena biti jetrve!

Učesnici "Elite" već danima šuškaju o navodnim simpatijama između Milene Kačavende i Mikija Dudića, a glasine su dodatno podgrejane od jutros, kada su u Belu kuću stigli mafini od ljudi koji vide varnice među njima dvoma i podržavaju njihovu ljubav.

Iako su oboje demantovali da gaje takva osećanja jedno prema drugom, pojedini njihovi cimeri vide drugačije, a sada se za Pink.rs oglasio Milenin prijatelj Marko Đedović, koji ih otvoreno podržava.

pročitajte još

Kačavenda nova snajka Zlate Petrović?! Pevačica iskreno o flertu Mikija i Milene, a evo šta kaže o sinovljevoj svađi sa Zoricom Marković

Kaže da će im čak i kumovati!

- Što se tiče Milene i Mikija apsolutna podrška, presimpatični su mi! Još mi je draže što će Ena i Milena da budu jetrve, mislim da je i Ena oduševljena, kao i ja. Imaju moju podršku, ako treba i kumovaću, znam bar da će muzika biti vrh na slavlju. Preslatki su mi, najiskrenije - poručio je Marko Đedović.

Inače, ovim povodom se danas prvi put za medije oglasio i Milenin sin Lazar Kačavenda, što možete pročitati u izdvojenom tekstu:

pročitajte još

Prvo oglašavanje Kačavendinog sina! Evo šta kaže o njenoj aferi s Mikijem Dudićem: Dve osobe na kamati u jednoj porodici je previše!

