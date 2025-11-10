Narod je dao svoj sud! Ovo su tri najveća POLTRONA u Eliti! (REZULTATI ANKETE)

Dali ste svoj sud!

Učesnici Elite birali su usubotu i danas najvelikodušnije učesnike, kao i najveće poltrone. Pravo glasa imali ste i VI, a sada je vreme da sazate kako ste glasali.

NAJVEĆI POLTRONI

Na prvom mestu najvećih poltrona, po vašem mišljenju, nalazi se Luka Vujović.

Vicešampionsko mesto na nezavidnoj listi najvećih poltrona osvojio je Dačo Virijević.

Bronzano mesto u izboru za najvećeg poltrona u Eliti zauzela je Aneli Ahmić.

NAJVELIKODUŠNIJI UČESNICI:

Laskavu titulu najvelikodušnijeg učesnika ''Elite 9'', po vašem mišljenju osvojio je Anđelo Ranković.

Odmah za njim, srebrno, drugo mesto zauzela je Anita Stanojlović.

Bronzano mesto na ovoj anketi zauzeo je Filip Đukić.

Autor: S.Z.