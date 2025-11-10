AKTUELNO

Zadruga

Narod je dao svoj sud! Ovo su tri najveća POLTRONA u Eliti! (REZULTATI ANKETE)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dali ste svoj sud!

Učesnici Elite birali su usubotu i danas najvelikodušnije učesnike, kao i najveće poltrone. Pravo glasa imali ste i VI, a sada je vreme da sazate kako ste glasali.

Foto: Pink.rs

NAJVEĆI POLTRONI

Na prvom mestu najvećih poltrona, po vašem mišljenju, nalazi se Luka Vujović.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Vicešampionsko mesto na nezavidnoj listi najvećih poltrona osvojio je Dačo Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

Bronzano mesto u izboru za najvećeg poltrona u Eliti zauzela je Aneli Ahmić.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

NAJVELIKODUŠNIJI UČESNICI:

Laskavu titulu najvelikodušnijeg učesnika ''Elite 9'', po vašem mišljenju osvojio je Anđelo Ranković.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Odmah za njim, srebrno, drugo mesto zauzela je Anita Stanojlović.

Foto: Privatna arhiva

Bronzano mesto na ovoj anketi zauzeo je Filip Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

