AKTUELNO

Zadruga

To je osnovna kultura... Terza kivan na Sofiju što mu se nije javila, ovo joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razočarala ga bivša!

Borislav Terzić Terza izašao je da popuši cigaretu nakon što je Sofija Janićijević ušla u najgledaniji rijaliti ''Elita 9'', a tom prilikom žestoko je zamerio bivšoj što se nije pozdravila s njim.

- Lepša je uživo nego na televiziji, pozitivno je luda i zato je Terza odlepio - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Upoznavanje koje su svi čekali: Sofija prišla Mini čim se uselila u Belu kuću! (VIDEO)

- Šta da radim? Dobrodošla - rekao je Terza.

- Nešto me gleda čudno, nešto nije okej - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbunjena, sve je okej - rekao je Alibaba.

- Ona zbunjena? Ne, ne - rekao je Dača.

- Usr*o sam se da je Stanija, da će mi j*bati mater - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Žestoko razvezala jezik: Sofija dala sud o Maji Marinković, pa priznala ko joj je najlepši muškarac u Eliti 9! (VIDEO)

- Osnovna kultura je da uđe i da se pozdravi sa svima, šta sad treba da idem? Boli me k*rac - rekao je Terza.

- Ti bi se pozdravio s njom? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što da ne? Mi nismo loši - rekao je Terza.

pročitajte još

Moj brat je uvek imao prednost: Bora ubeđen da će i Sofija biti Đukićeva RECKA (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NIJE MI JASNO ZAŠTO ONA PRIČA O MENI?!' Samir otkrio da se distancirao od Kačavende, ali da mu je ona svojim postpupcima potpuno APSURDNA! (VIDEO)

Zadruga

'SADA SAM SHVATIO KAKVO MIŠLJENJE IMA O MENI!' Ša ne može da sakrije razočaranje u Mionu zbog mišljenja da on nije SAVRŠEN, pokušao da se našali, Jova

Zadruga

'BRZO JE ZABORAVILA NA JANJUŠA!' Uroš ne može da veruje da ga je Aneli tako brzo IZDALA, primetio da se MUVA sa Munjezom, Ahmićeva mu odbrusila: Odrek

Zadruga

'NAGLO SE PROMENILA, NE PREPOZNAJEM JE!' Uroš smatra da je Aneli opravdano na drugom mestu NAJSAMOŽIVIJE osobe! (VIDEO)

Zadruga

Obrukala ga za sve pare: Bebica ne može da pređe Teodori preko izdaje, ona hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

'AKO MISLIŠ DA SAM ZLA, ONDA MI...' Slađa Poršelina totalno RAZOČARANA Majinim ponašanjem?! Priznala Kačavendi šta joj je zasmetalo, pa otkrila šta jo