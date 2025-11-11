To je osnovna kultura... Terza kivan na Sofiju što mu se nije javila, ovo joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Razočarala ga bivša!

Borislav Terzić Terza izašao je da popuši cigaretu nakon što je Sofija Janićijević ušla u najgledaniji rijaliti ''Elita 9'', a tom prilikom žestoko je zamerio bivšoj što se nije pozdravila s njim.

- Lepša je uživo nego na televiziji, pozitivno je luda i zato je Terza odlepio - rekao je Alibaba.

- Šta da radim? Dobrodošla - rekao je Terza.

- Nešto me gleda čudno, nešto nije okej - rekao je Dača.

- Zbunjena, sve je okej - rekao je Alibaba.

- Ona zbunjena? Ne, ne - rekao je Dača.

- Usr*o sam se da je Stanija, da će mi j*bati mater - rekao je Alibaba.

- Osnovna kultura je da uđe i da se pozdravi sa svima, šta sad treba da idem? Boli me k*rac - rekao je Terza.

- Ti bi se pozdravio s njom? - upitala je Anita.

- Što da ne? Mi nismo loši - rekao je Terza.

Autor: N.Panić