Sve je veći spisak: Otkriveno još jedno ime, nećete verovati kojoj bivšoj učesnici je pisao Stefan Karić! (VIDEO)

Šok detalji!

Danilo Dača Virijević otkrio je Sofiji Janićijević da mu se Sofi Tkačenko poverila da joj je Stefan Karić slao poruke dok je bila u ljubavnoj vezi sa njegovim drugom.

- Znaš da je Sofi u vezi sa Lukom. Ona je u vezi sa Karićevim kućnim prijateljem. Išli su na piće zajedno, a on joj je pisao nestajuće poruke. Sofi je rekla da joj neprijatno, a on je rekao: "Što? Treba da se vidimo". Ja nisam mogao sa slikam poruke, nije mi dala. Rekla mi je da će to da nestane. Ona mi je plakala kad je to govorila, to je bilo u "Narod pita" - govorio je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić