Zbog majke je bila u ludnici tri dana: Anđelo otkrio koliko puta je Anitu prijavio policiji, obelodanio još detalja skandaloznog raskida! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anđela Rankovića, kako bi sa njim razgovarao o njegovom turbulentnom raskidu sa Anitom Stanojlović.

- Ja sam zvao hitnu pomoć kad sam video sliku (da je Anita presekla vene). Dešava se to da je prošla skoro cela noć. Ne znam što dete nije povela, to moramo nju da pitamo. U kakvoj god da si svađi dete ili izbaci mene iz stana - rekao je Anđelo.

- Okej Anđelo, bićeš moja žrtva - dodala je Anita.

- Ne, ali nećeš ti da me p*šaš i gaziš. Da vidimo šta otac tvog deteta kaže na to što ostavljaš Alekseja i sečeš vene - govorio je Anđelo.

- Onda nemaš Luki pravo ništa da kažeš o tome da Luka navodno hoće da oduzme starateljstvo - rekla je Anita.

- Dešava se dalje da Anite nema celu noć, ujutru mi je Tamara pisala da je došla i da ima povez preko ruke. Ja sam zvao policiju da javim da znamo gde je i na kojoj je adresi, pa je policija otišla tamo. Počela je da me vređa i napada da će da joj oduzmu dete. Rekla mi je da je bila u ludnicu zbog majke tri dana i da posle toga mogu da je pošalju u ludnicu i oduzmu dete. Nakon toga se dešavaju stvari da ona ide u crkvu, spuštamo loptu, izvinjavala se... Ja sam sve vreme bio u kontaktu sa Tamarom i na svaki način pokušavamo da dovedemo Anitu u red da može sa njom da se popriča i da se nastave životi. Odnos je krenuo da bude bolji, normlaniji... Ona mi je pretila nekoliko puta. Nije polomila auto, nije došla na kuću, ali je uslovljavala - govorio je Anđelo.

- Rekla je da si više puta zvao policiju - dodao je Milan.

- Kad je pokušala da se ubije, kad je došla u lokal 31. decembra i otišao sam u policiju da je prijavim u januaru. Pred ulazak sam išao opet za njeno uznemiravanje i kontaktiranje. Dobijao sam poruke od konobara da joj je baš drago jer me je videla. Ja sam te 19. decembra blokirala i rekla da nemam više u meni prijatelja i blokirana si svuda. Ja kad sam išao prvi put u policiju je bilo posle Nove godine oko tog haosa i tad je dobila opomenu pred zabranu prilaske. Rekli su mi da te odblokiram, ako priđeš dobijaš zabranu i ide privođenje - govoro je Ranković.

- On je mene prijavio 14. januara, a on je mene prijavio u maju - rekla je Anita.

- Tad sam te prijavio jer si uznemiravala moju devojku i mene. Nije istina da sam išao na njene vaučere, uzeo sam honorare, a i zarađivao u lokalu. Koji naši vaučeri? Sve je ostalo kod nje - rekao je Anđelo.

- Podelila sam vaučere - dodala je Anita.

Autor: A. Nikolić