AKTUELNO

Zadruga

Zbog majke je bila u ludnici tri dana: Anđelo otkrio koliko puta je Anitu prijavio policiji, obelodanio još detalja skandaloznog raskida! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zauzstavlja se!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anđela Rankovića, kako bi sa njim razgovarao o njegovom turbulentnom raskidu sa Anitom Stanojlović.

- Ja sam zvao hitnu pomoć kad sam video sliku (da je Anita presekla vene). Dešava se to da je prošla skoro cela noć. Ne znam što dete nije povela, to moramo nju da pitamo. U kakvoj god da si svađi dete ili izbaci mene iz stana - rekao je Anđelo.

- Okej Anđelo, bićeš moja žrtva - dodala je Anita.

pročitajte još

Prva ispovest Anđela Ranokvića o raskidu sa Anitom: Obelodanio sve detalje skandalozne noći! Sekla vene, bežala po šumi, a u sve je bila umešana i pol

- Ne, ali nećeš ti da me p*šaš i gaziš. Da vidimo šta otac tvog deteta kaže na to što ostavljaš Alekseja i sečeš vene - govorio je Anđelo.

- Onda nemaš Luki pravo ništa da kažeš o tome da Luka navodno hoće da oduzme starateljstvo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dešava se dalje da Anite nema celu noć, ujutru mi je Tamara pisala da je došla i da ima povez preko ruke. Ja sam zvao policiju da javim da znamo gde je i na kojoj je adresi, pa je policija otišla tamo. Počela je da me vređa i napada da će da joj oduzmu dete. Rekla mi je da je bila u ludnicu zbog majke tri dana i da posle toga mogu da je pošalju u ludnicu i oduzmu dete. Nakon toga se dešavaju stvari da ona ide u crkvu, spuštamo loptu, izvinjavala se... Ja sam sve vreme bio u kontaktu sa Tamarom i na svaki način pokušavamo da dovedemo Anitu u red da može sa njom da se popriča i da se nastave životi. Odnos je krenuo da bude bolji, normlaniji... Ona mi je pretila nekoliko puta. Nije polomila auto, nije došla na kuću, ali je uslovljavala - govorio je Anđelo.

pročitajte još

Bukti rat bivših prijatelja: Mića i Anđelo brutalno zaratili zbog Alibabe, Matora likuje na sav glas zbog Anite! (VIDEO)

- Rekla je da si više puta zvao policiju - dodao je Milan.

- Kad je pokušala da se ubije, kad je došla u lokal 31. decembra i otišao sam u policiju da je prijavim u januaru. Pred ulazak sam išao opet za njeno uznemiravanje i kontaktiranje. Dobijao sam poruke od konobara da joj je baš drago jer me je videla. Ja sam te 19. decembra blokirala i rekla da nemam više u meni prijatelja i blokirana si svuda. Ja kad sam išao prvi put u policiju je bilo posle Nove godine oko tog haosa i tad je dobila opomenu pred zabranu prilaske. Rekli su mi da te odblokiram, ako priđeš dobijaš zabranu i ide privođenje - govoro je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je mene prijavio 14. januara, a on je mene prijavio u maju - rekla je Anita.

- Tad sam te prijavio jer si uznemiravala moju devojku i mene. Nije istina da sam išao na njene vaučere, uzeo sam honorare, a i zarađivao u lokalu. Koji naši vaučeri? Sve je ostalo kod nje - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Ovo su svi čekali da čuju: Sofija obelodanila istinu o Anđelu i Milici Veličković, Terza menja boje kao semafor! (VIDEO)

- Podelila sam vaučere - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne prestaje da šokira: Sara se uvalila u Anđelovo društvo, pa svim silama pokušavala da privuče njegovu pažnju (VIDEO)

Zadruga

Raspalila paljbu: Miljana odmah udarila na odnos Anđele i Gastoza, pljušte provokacije! (VIDEO)

Domaći

Obelodanio svoje planove: Anđelo otkrio kad vodi Anitu pred oltar! Ovo je njegova odluka! (VIDEO)

Domaći

ZA 40 DANA TRI PUTA JE BILA SA ĆERKOM: Milovan ljut kao ris, žestoko uzvratio Urošu i Marijani, otkrio sve o njenom zanemarivanju deteta (VIDEO)

Domaći

Dok Anđelo, Džehvin bivši, trese region zbog skandaloznih detalja raskida, ona žari i pali: Usijala mreže fotkama (FOTO)

Domaći

Osmislio pakleni plan: Alibaba želi da sazna da li je Maja ljubomorna na Anitu zbog njega! (VIDEO)