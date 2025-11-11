Prestali smo da imamo odnose, to nije normalno: Anita otkrila da je Anđelu mama branila da bude sa njom, stalno su imali haos! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Aniti Stanojlović kako bi ispričala svoju stranu priče o raskidu sa Anđelom Rankovićem.

- Zašto vaša veza nije uspela? Zašto si sekla vene? - pitao je Milan.

- Prvo jutro kad smo izašli bili smo u nekom apartmanu trebao je da ustane u 10, a ustao je u 1. Mama ga je zvala, a on je počeo da baca stvari i tu sam već videla da to nije onaj Anđelo - govorila je Anita.

- Imao sam obaveze, iznervirao sam se zbog sebe jer nisam uradio šta treba i uspavao sam se - dodao je Ranković.

- Ja sam bila tri dana u Beogradu, pa tri u Kruševcu dok nisam iznajmila stan. Kad smo uzeli drugi apartman svađali smo se oko Instagrama, smetalo mi je da prati osobe koje su mi napravile sve u sedmici. On je hteo da ode iz apartmana, ja mu nisam dala da izađe. On neke stvari preuveličava i ide na njegovu stranu. Prebacio mi je sam zbog njega pobedila i da je on trebalo da pobedi. Shvatila sam da je bio fejk i da je hteo da pobedi - govorila je Anita.

- Što me onda nisi ostavila? - pitao je Anđelo.

- Volela sam te - rekla je ona.

- Ti si kukala jer se podrška podelila, otišla kod mene i onda joj ne šalju novac na TikTok-u - pričao je on.

- Ja sam ostala sama u gradu koji ne poznajem. Svađali smo se, haos, ludilo i bacila sam vino. Ti si otišao, počela sam da pravim haos jer nisam znala gde sam i šta sam i nemam nikoga. Sela sam na neku klupicu, molila ga da se vrati, a on nije hteo da se vrati. Krenuo je "Narod pita", dovodila sam Alekseja, iznajmila sam stan da on tu dolazi. Platio je depozit, iznajmili smo parking, a on je jednom prespavao i nikad više - govorila je Anita.

- Ja sam želeo vezu, ali je to išlo u vanbračnu zajednicu. Ja sam rekao da u tom trenutku to ne mogu. Želeo sam vezu kao što smo i ovde pričali u dva različita grada - rekao je Anđelo.

- Imali smo faze da pobegne i da ga nema tri dana. Nisam znala gde je i šta je, zvala sam Đedovića da ga tražimo. Zvali smo njegovu mamu rekla je da ga ne zanima. Pila sam lekove jer nisam znala šta da radim. Dolazio je kod mene, plakali smo po tri sata. Ja sam osetila da on želi da bude sa mnom, ali da ne sme zbog mame. Plakali smo kao mala deca. Rekao je da me mama ne prihvata, da ne možemo da šravimo svadbu i da mama njegova ne dođe. Pitao me je da dođe još jednom da mi pomiriše kosu za kraj, da sam najbolja devojka, a ne ono što su pričali. Prestali smo da imamo odnose, pustila sam to 10 dana. Meni to nije bilo normalno jer smo tek izašli iz rijalitija, nisam znala da li me vara. Ja sam otišla na more, htela sam na foru da raskinemo i da vidim njegovu reakciju. On je meni slao iznenađenje za osmu mesečnicu. Mislila sam da će nešto da se promeni. Mi se istuširamo sedimo kod kuće, ništa se ne dešava. Jednom smo se vratili pijani iz lokala, videla sam da nema ništa od toga i otišao je kući. Rekla sam mu da je najbolje da raskinemo i on se tu složio sa tim, to je bio 23. septembar. Ja jesam pravila haos jer nisam znala razlog konkretan zbog čega me je ostavio. Rekao mi je da imam dete, da ne želi da se ženi, da ima obaveze. Mi smo imali svađe, ali ove koje je naveo bilo je posle raskida - pričala je Anita.

- Svi znaju da tako funkcionišem. Molio sam te da prekinemo sa sitnim svađama - dodao je on.

